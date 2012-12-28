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Вакансии до 250 тысяч рублей и консультация талантолога: что ждёт липчан на Всероссийской ярмарке трудоустройства

27 июня пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства.

27 июня с 10:00 до 15:00 в Липецкой области одновременно на 19 площадках пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства. На ней ждут не только тех, кто ищет работу, но и тех, у кого она уже есть, но кто хочет увеличить доход: на ярмарке будет представлено свыше 10 000 вакансий с зарплатой от 50 до 250 тысяч рублей. Подросткам помогут определиться с будущей профессией и найти работу — причём не только на летние каникулы.

Основные площадки ярмарки: парк Победы и Центр молодёжной карьеры в Липецке, территория рынка «Эльта» в Ельце.

Как рассказала заместитель начальника управления Министерства социальной политики Липецкой области Ирина Григорьева, в ярмарке примут участие более 120 работодателей: около 100 — из реального сектора экономики и ещё 20 — из бюджетной сферы.

— Это ярмарка высоких зарплат — от 50 до 250 тысяч рублей. Самые высокие предложения сейчас у рабочих специальностей: в мясопереработке, тепличных хозяйствах региона. Хорошо зарабатывают электрогазосварщики, водители погрузчиков, электромонтёры, трактористы, — отметила Ирина Григорьева.

На площадке ярмарки в парке Победы пройдут тренинги по грамотному составлению резюме и успешным собеседованиям, открытию собственного дела с нуля.

Сейчас Министерство социальной политики предлагает начинающим предпринимателям два варианта помощи. Первый — открыть своё дело в рамках соцконтракта: сотрудники центра занятости помогают в составлении бизнес-плана, сбора пакета документов и ведут сопровождение до момента принятия решения. Второй вариант — оформление самозанятости.

Ещё одна изюминка Всероссийской ярмарки трудоустройства — экспресс-собеседования с разными работодателями в одном месте. Не нужно тратить время, чтобы ездить по всему городу на собеседования и узнавать условия труда! А ещё у участников ярмарки будет возможность подать заявку на переобучение и повышение квалификации, выбрав подходящую программу, в том числе с учетом возможной финансовой поддержки от государства.

А в Центре молодёжной карьеры пройдёт фестиваль профессий и консультации у талантолога — специалиста по профориентации.

— Талантолог работает в центре занятости уже более двух лет, и спрос на его консультации огромен — записываются целыми семьями! Он помогает выявить сильные стороны ребёнка и выбрать профессию по особой методике, а не просто через стандартное тестирование. А ведь правильный выбор профессии — одно из самых важных решений в жизни. Не зря Конфуций говорил: «Найди работу по душе — и тебе не придётся работать ни дня», — пояснили организаторы.

Также гости ярмарки смогут совершить виртуальные туры по предприятиям, пройти профориентацию, сразу подать анкету и попасть на собеседование.

В 2024 году в Липецкой области планируют трудоустроить более 15 000 школьников, причём 20% — в реальный сектор: на производства, в сферу благоустройства, а также на должности рабочих, администраторов и документоведов. Для сравнения: в прошлом году в этой сфере работали только 7% подростков.

— Работать можно не только летом, но и в течение года — например, несколько часов после уроков. Наша цель — познакомить подростков с местными предприятиями, чтобы после учёбы они оставались в регионе, — подчеркнули организаторы.

Напомним, предыдущая ярмарка прошла 18 апреля в ТЦ «Европа» и помогла 600 липчанам найти работу. В 2024 году на двух ярмарках (региональной и федеральной) побывали более 9000 человек, из которых 2000 трудоустроились. В этот раз ожидают свыше 10 000 участников, а 3000 из них должны обрести «работу мечты».
вакансии
работа
трудоустройство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
газовик
9 минут назад
У нас в газпром газораспределение по г. Грязи слесарь и водитель получают 25 тыс. Молодежь разбежалась, а новые не приходят. Но руководство говорит, вы держитесь, может скоро прибавят зарплату.
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.
10 минут назад
Талантолог, лол
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Вакансии
33 минуты назад
Из администраций / министерств будут на этой ярмарке представлены?
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липчанин
40 минут назад
устрайвайтесь на250тысяч и получайте больше чем в администрации.может министры пойдут,сменят костюмчик от версачи на рабочий от ивановский текстиль.
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статистика
42 минуты назад
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения липецкой области в 2024 году на конец марта 1 380, июня 1 274. Не зря учился.
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