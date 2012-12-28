4400 выпускников Липецкой области сегодня сдают первый обязательный ЕГЭ

В проведении ЕГЭ задействован 31 пункт, мониторинг хода экзамена будут вести более 120 общественных наблюдателей.

Сегодня экзамены по математике базового и профильного уровней сдают более 4400 одиннадцатиклассников Липецкой области. Экзамен начнётся в 10:00.Как сообщает пресс-служба министерства образования Липецкой области, в проведении ЕГЭ задействован 31 пункт проведения экзаменов, мониторинг хода экзамена будут вести более 120 общественных наблюдателей.Математика – обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников проводится ЕГЭ по математике базового уровня.Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из 19 заданий: 12 с кратким ответом и 7 заданий с развернутым ответом, на ее выполнение отведено 3 часа 55 минут.Экзаменационная работа базового уровня состоит из 21 задания, основная часть заданий — по алгебре и геометрии, на выполнение отведено 3 часа. На экзамен можно приносить линейку, не содержащую справочной информации.Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе оценивания. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.Результаты станут известны не позднее 11 июня. Пересдать математику на базовом или профильном уровне можно в резервные сроки – 20 и 23 июня.