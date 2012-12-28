Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Ельчанка несколько дней общалась с «сотрудниками Центробанка» и перевела им почти миллион рублей
Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Общество
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38 минут назад
С начала 2025 года из плена вернулись девять жителей области
А с начала СВО — 36 липчан.
В 2024 году удалось вернуть 21 пленных. А всего с начала СВО — 36.
GOROD48 уже сообщал, что Ираида Тихонова отметила рост обращений в аппарат омбудсмена, большая часть из которых поступает от участников и семей участников СВО.
Депутаты поблагодарили Ираиду Тихонову за работу. Вопросов у них не было — были просьбы. Например к председателю комитета Максиму Толтопятову обратился участник СВО, который не может доказать врачам, что нуждается в дальнейшем лечении. Депутат попросил разобраться.
— У вас ничего подобного не было? — спросил Ираиду Тихонову Максим Толтопятов.
— Были случаи. Мы разбирались. И группы давали, — ответила омбудсмен.
Комитет облсовета рекомендовал сессии принять доклад уполномоченного по правам человека к сведению.
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