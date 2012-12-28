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сегодня, 10:09
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У девятиклассников начались выпускные экзамены

Сегодня больше 1000 человек сдают ОГЭ по иностранным языкам.

Сегодня у девятиклассников начались выпускные экзамены: ОГЭ открывает экзамен по иностранным языкам.

«21 и 22 мая школьники проверят свои знания по иностранным языкам. В этом году более тысячи выпускников сдают экзамены по английскому, немецкому и французскому языкам. Самый популярный предмет по иностранному языку – английский. Для проведения ОГЭ подготовлены 25 пунктов проведения экзамена. Создана государственная экзаменационная комиссия, прошли обучение эксперты предметных комиссий», – сообщает пресс-служба министерства образования Липецкой области.

Аудитории для проведения ОГЭ по иностранным языкам оснащены техническими средствами для качественного воспроизведения аудиозаписей, выполнения заданий раздела «Аудирование», компьютерами со специальным программным обеспечением, аудиогарнитурой для выполнения заданий раздела «Говорение».

Результаты ребят по первому ОГЭ станут известны не позднее 4 июня.

А уже в пятницу начинается основной период ЕГЭ. 23 мая одиннадцатиклассники будут сдавать три предмета: историю, литературу и химию. А на следующий день, 24 мая для них прозвучит Последний звонок. 
ОГЭ
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Комментарии (1)

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Шкраб
27 минут назад
Первый экзамен раньше, чем последний звонок. Л - логика.
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