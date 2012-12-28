Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Происшествия
Пропавшая в Данкове девочка найдена
Происшествия
В районе Тракторного автомобиль лежит в кювете
Происшествия
Липчанку по её просьбе освободили из семейных уз при помощи болгарки
Происшествия
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
В Данкове третьи сутки не могут найти 12-летнюю девочку
Происшествия
При ремонте дома под полом обнаружили останки мужчины в позе эмбриона
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +20
Погода в Липецке
В середине мая в Липецкой области пошли осенние грибы
Общество
Полиция устанавливает обстоятельства падения с высоты мужчины
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: день пионерии, более 100 улиц без воды, благородные мужчины против сокращения рабочего дня у женщин
Общество
Пропавшая в Данкове девочка найдена
Происшествия
Нижний парк затапливает со стороны Комсомольского пруда
Общество
В середине мая в Липецкой области пошли осенние грибы
Общество
За историю многодетной матери из Агронома взялся Следком
Происшествия
При ремонте дома под полом обнаружили останки мужчины в позе эмбриона
Происшествия
Попросил подвезти и угнал «Запорожец»: дело дошло до суда
Происшествия
Полиция устанавливает обстоятельства падения с высоты мужчины
Происшествия
Пять серьезных аварий произошли за пятницу и выходные дни
Происшествия
Дом и две машины сгорели в селе Гудово Добровского округа
Происшествия
Читать все
Общество
1034
сегодня, 10:47
14

Нижний парк затапливает со стороны Комсомольского пруда

Возможно, вода поступает из пруда, или древнего тоннеля.

Нижний парк подтапливает со стороны Петровского спуска. Затоплены газоны и пешеходные дорожки, ведущие к домику Петра I. К образовавшимся лужам уже начали прилетать утки.



Один из заметивших подтопление липчан, предположил, что вода поступает из Комсомольского пруда.

«Вода уходит через подпорные стенки Комсомольского пруда. Три года ремонтировали стенки, но так и не отремонтировали», — считает липчанин.

Напомним, последний ремонт чаши Комсомольского пруда длился с осени 2023 года до лета 2024 года. Работы, стоимостью в 11 860 282 рубля проводило ООО «Региональная утилизирующая служба «Сошки»».

А до этого, в первой половине 2023 года, проводился еще один ремонт стоимостью в 1,6 миллиона рублей, но он не решил проблему с герметичностью подпорных стенок пруда. 



В конце прошлого года стало известно, что проектно-сметную документацию на реконструкцию 1,9 километра водоотводного канала, предназначенного для сброса воды из Комсомольского пруда в реку Воронеж, должна сделать компания «ИТР-Групп» из Добрянки Пермского края.

Версия с «прохудившимся» прудом, не единственная.

«Насколько я знаю, здесь от приямка проходит канава, она идёт далее по парку, за 20 лет её никто не чистил, вся вода должна уходить с этого приямка в канаву, но, похоже, что все загрязнилось до такой степени, что теперь только копать все экскаватором, перекрывать часть пешеходных зон и искать где проходит канава», — считает еще один липчанин горожанин.

Ко второй версии склоняется краевед, Почетный гражданин Липецка Александр Клоков. Он напомнил, что стена, из которой «бьет» вода — остатки плотины Верхнего железоделательного завода, располагавшегося на территории нынешнего Нижнего парка в XVIII веке. После закрытия завода на его плотине работала мельница, а в начале XX — гидроэлектространция. От нее остался тоннель, который шел от Петровского спуска до нынешней площади Революции. Лет 15-20 назад он обвалился, и его засыпали щебнем. По этому тоннелю проходит труба, по которой вода подается из реки к фонтанам Комсомольского пруда. Так что вода может течь или из прохудившейся трубы, или не может уйти из-за забитого тоннеля.

GOROD48 направил запрос в управление главного смотрителя Липецка.

И еще одно неожиданное совпадение. На прошлой неделе затопило площадь Революции. Тогда в компании «РВК-Липецк» сообщили, что случилась утечка в колодце. 
Нижний парк
подтопление
0
0
1
1
8

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
РВК
17 минут назад
Помогаем уткам осваивать нижний парк!
Ответить
Вот так
22 минуты назад
Плотицы стояли веками, пока не залезли со своими современными технологиями.
Ответить
25 минут назад
Река Липовка возвращается в своё русло.
Ответить
Липчанин
40 минут назад
Других проблем нет что ли?
Ответить
САИ
43 минуты назад
Караул, ремонт выполняет ООО из Пермского края! Каких чудес только не бывает. Даже злости на чиновников уже нет, один юмор в стиле Остапа Бендера!
Ответить
Не порядок!
50 минут назад
Почему до сих пор нет Министерства подтопления Нижнего парка?!??!!
Ответить
жуть-жуткая
сегодня, 11:21
Последняя версия про РВК самая верная.
Ответить
Липчане
сегодня, 11:21
А как вы хотели. "жемчужина" черноземья - она такая.
Ответить
Лиса из парка
сегодня, 11:20
это минеральная лечебная вода сочится, надо собирать и пить
Ответить
Министр аттракционов
сегодня, 11:17
Мой аттракцион затопило , поле для игры в крокет , который Белокопытова за бюджетные деньги смастерила !
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить