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Общество
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сегодня, 10:47
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Нижний парк затапливает со стороны Комсомольского пруда
Возможно, вода поступает из пруда, или древнего тоннеля.
Один из заметивших подтопление липчан, предположил, что вода поступает из Комсомольского пруда.
«Вода уходит через подпорные стенки Комсомольского пруда. Три года ремонтировали стенки, но так и не отремонтировали», — считает липчанин.
Напомним, последний ремонт чаши Комсомольского пруда длился с осени 2023 года до лета 2024 года. Работы, стоимостью в 11 860 282 рубля проводило ООО «Региональная утилизирующая служба «Сошки»».
А до этого, в первой половине 2023 года, проводился еще один ремонт стоимостью в 1,6 миллиона рублей, но он не решил проблему с герметичностью подпорных стенок пруда.
В конце прошлого года стало известно, что проектно-сметную документацию на реконструкцию 1,9 километра водоотводного канала, предназначенного для сброса воды из Комсомольского пруда в реку Воронеж, должна сделать компания «ИТР-Групп» из Добрянки Пермского края.
Версия с «прохудившимся» прудом, не единственная.
«Насколько я знаю, здесь от приямка проходит канава, она идёт далее по парку, за 20 лет её никто не чистил, вся вода должна уходить с этого приямка в канаву, но, похоже, что все загрязнилось до такой степени, что теперь только копать все экскаватором, перекрывать часть пешеходных зон и искать где проходит канава», — считает еще один липчанин горожанин.
Ко второй версии склоняется краевед, Почетный гражданин Липецка Александр Клоков. Он напомнил, что стена, из которой «бьет» вода — остатки плотины Верхнего железоделательного завода, располагавшегося на территории нынешнего Нижнего парка в XVIII веке. После закрытия завода на его плотине работала мельница, а в начале XX — гидроэлектространция. От нее остался тоннель, который шел от Петровского спуска до нынешней площади Революции. Лет 15-20 назад он обвалился, и его засыпали щебнем. По этому тоннелю проходит труба, по которой вода подается из реки к фонтанам Комсомольского пруда. Так что вода может течь или из прохудившейся трубы, или не может уйти из-за забитого тоннеля.
GOROD48 направил запрос в управление главного смотрителя Липецка.
И еще одно неожиданное совпадение. На прошлой неделе затопило площадь Революции. Тогда в компании «РВК-Липецк» сообщили, что случилась утечка в колодце.
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