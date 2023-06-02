Общество

сегодня, 17:14

Завершён ремонт чаши Комсомольского пруда

3 322
#Комсомольский пруд
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Завершён ремонт чаши Комсомольского пруда

Фонтаны пруда запустят уже в ближайшие дни.

Сегодня завершен ремонт чаши Комсомольского пруда. Подрядчик отремонтировал подпорную стену комплекса и восстановил ее герметичность.

- Согласно контракту, ремонт комплекса должны были завершить в середине июня. Подрядчик выполнил работы с опережением, - сообщил главный смотритель Виталий Лесных.

По словам главного смотрителя, в ближайшее время пруд заполнят водой и запустят фонтаны. Как отмечают в мэрии, в связи со сложностью ремонта стоимость ремонта составила 1,76 млн рублей.

Течь в чаше пруда обнаружили зимой, после чего мэрия решила  полностью демонтировать бетонное основание подмостки чаши, укрепить стены железобетонной стяжкой и сделать гидроизоляцию.

3 322
#Комсомольский пруд
2

Комментарии (3)

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Ежик

33 минуты назад
Чаша, вот как называется дно
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А. В.

36 минут назад
Скоро ещё обнаружат, потом ещё и так по кругу.
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Клара

сегодня, 17:25
Бог любит троицу
ответить
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