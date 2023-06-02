Завершён ремонт чаши Комсомольского пруда

Фонтаны пруда запустят уже в ближайшие дни.

Сегодня завершен ремонт чаши Комсомольского пруда. Подрядчик отремонтировал подпорную стену комплекса и восстановил ее герметичность.



- Согласно контракту, ремонт комплекса должны были завершить в середине июня. Подрядчик выполнил работы с опережением, - сообщил главный смотритель Виталий Лесных.



По словам главного смотрителя, в ближайшее время пруд заполнят водой и запустят фонтаны. Как отмечают в мэрии, в связи со сложностью ремонта стоимость ремонта составила 1,76 млн рублей.



Течь в чаше пруда обнаружили зимой, после чего мэрия решила полностью демонтировать бетонное основание подмостки чаши, укрепить стены железобетонной стяжкой и сделать гидроизоляцию.



