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Происшествия
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28 минут назад
54-летняя женщина напала с ножом на 43-летнего сожителя
Теперь ей грозит до 10 лет колонии.
— По данным следствия, поздним вечером в марте этого года 54-летняя женщина поссорилась со своим 43-летним сожителем и нанесла ему удар кухонным ножом в живот. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Конфликт произошёл, когда его участники были уже изрядно пьяны — до этого они вместе выпивали крепкий алкоголь.
Женщине теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
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