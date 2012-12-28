54-летняя женщина напала с ножом на 43-летнего сожителя

Теперь ей грозит до 10 лет колонии.

Прокурор Чаплыгинского района направил в суд уголовное дело 54-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).— По данным следствия, поздним вечером в марте этого года 54-летняя женщина поссорилась со своим 43-летним сожителем и нанесла ему удар кухонным ножом в живот. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Конфликт произошёл, когда его участники были уже изрядно пьяны — до этого они вместе выпивали крепкий алкоголь.Женщине теперь грозит до 10 лет лишения свободы.