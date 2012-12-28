Ельчанина оштрафовали 125 000 рублей за незаконных трудовых мигрантов

Штрафы за привлечение мигрантов к незаконной трудовой деятельности сейчас очень высокие — до 800 000 рублей.

Елецкий городской суд оштрафовал индивидуального предпринимателя на 125 000 рублей за привлечение к незаконной трудовой деятельности граждан Узбекистана без разрешения на работу или патента на территории Липецкой области.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по части первой статьи 18.15 КоАП РФ. Нарушение вскрылось при внеплановой документарной проверке со стороны ОМВД России по городу Ельцу.В суде предприниматель признал вину, раскаялся и попросил назначить минимальное наказание и учесть смягчающие вину обстоятельства, в том числе его имущественное и финансовое положение.В результате было назначено наказание даже ниже минимального размера административного штрафа, предусмотренного вменяемой статьёй. Сейчас санкции части первой статьи 18.15 КоАП «Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента РФ» для юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.