Машинист крана-манипулятора получил травму на работе: спустя шесть лет ему выплатили 100 000 рублей

Пострадавшему ещё в 2019 году работнику выплачена компенсация морального вреда.

Данковская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению работника о нарушении его трудовых прав: в результате несчастного случая на производстве, который произошёл ещё 23 мая 2019 года, машинист крана-манипулятора ООО АПК «Русагроальянс» получил закрытый перелом левой лучевой кости со смещением и травму костей таза. Его здоровью был причинён вред средней тяжести.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина работал не предприятии 6 лет — с 2016 по 2022 годы. В ходе расследования несчастного случая был сделан вывод о ненадлежащей организации работодателем полевых работ. В интересах пострадавшего прокурор обратился в суд с иском к работодателю о выплате компенсации морального вреда. Эти требования были удовлетворены — травмированному работнику выплатили 100 000 рублей.«Работнику были причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся в ощущении физической боли, ухудшении состояния здоровья, появившейся бессоннице, переживаниях по поводу полученной травмы, длительного нахождения на лечении, своего тяжелого финансового положения и невозможности осуществлять трудовую деятельность», — отметили в прокуратуре.