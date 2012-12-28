Машинист крана-манипулятора получил травму на работе: спустя шесть лет ему выплатили 100 000 рублей
Происшествия
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41 минуту назад
Машинист крана-манипулятора получил травму на работе: спустя шесть лет ему выплатили 100 000 рублей
Пострадавшему ещё в 2019 году работнику выплачена компенсация морального вреда.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина работал не предприятии 6 лет — с 2016 по 2022 годы. В ходе расследования несчастного случая был сделан вывод о ненадлежащей организации работодателем полевых работ. В интересах пострадавшего прокурор обратился в суд с иском к работодателю о выплате компенсации морального вреда. Эти требования были удовлетворены — травмированному работнику выплатили 100 000 рублей.
«Работнику были причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся в ощущении физической боли, ухудшении состояния здоровья, появившейся бессоннице, переживаниях по поводу полученной травмы, длительного нахождения на лечении, своего тяжелого финансового положения и невозможности осуществлять трудовую деятельность», — отметили в прокуратуре.
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