«Металлург» встал на победные рельсы: забили три безответных гола «Чертаново»

У нас вы можете узнать все подробности и своими глазами увидеть эти голы-красавцы.

«Металлургу» победа была нужна, как воздух. Поэтому Дмитрий Бугаков выпустил остроатакующий состав, но главное изменение в игре «сталеваров» заключалось в том, что впервые в сезоне футболисты начали буквально «зубами выгрызать» каждый мяч. Бойцовские качества в итоге и принесли результат – возможно, даже в ущерб качеству игры. Но во второй лиге по-другому и не бывает.









Подвижный крайний хавбек Никита Панов добавил драйва нашей атаке

У липчан ввиду дисквалификации Михаила Агеева на острие действовал «строгинец» Дмитрий Бушуев, бомбардирские качества которого всё никак не раскроются: в середине первого тайма он имел момент, но благополучно его загубил.









Дмитрий Бушуев сыграл полезно, но забить бывшей команде не сумел





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Гол Глухова

А на 80-й минуте Гайдук забил сам. Всё началось с длинной передачи через всё поле от вратаря Кобзева, Глухов головой подправил мяч, записав на свой счёт ещё и ассист, а Сергей технично перебросил мяч через строгинского голкипера – 2:0.





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Результат был сделано, но «Металлург» довёл счёт и до крупного. Уже в компенсированное время Гайдук вывел на ударную позицию вышедшего на ударную позицию Никиту Кононенко и тот с близкого расстояния поставил точку – 3:0.





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Гол Кононенко



После трёх поражений кряду в активе липчан теперь есть одна победа. А вот разница забитых и пропущенных мячей уже сейчас сравнялась – 4–4.









И, конечно, все обратили внимание на капитана "Металлурга" Дмитрия Пахомова, сбрившего бороду, и на синяк под глазом, полученный на тренировке







Хочется верить, что это – только начало, хотя в следующем туре у липчан очень трудный соперник – «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое, как и «Металлург», заранее приписывали к одним из фаворитов сезона, но «бело-голубые» тоже забуксовали: в 4-х играх на их счету 6 очков.









Победная раздевалка нашей команды

Игра состоится на Центральном стадионе «Металлург» в воскресенье, 27 апреля, начало в 14:00.

Голы: Голы: 0:1 — Глухов, 45+1. 0:2 — Гайдук, 80. 0:3 — Кононенко, 90+3.

«Строгино»: 12. И.Воронов. 2. Белентьев. 3. Мулдаров (5. Скульмовский, 84). 14. Д.Богатиков. 66. Тарнолицкий. 4. Чехлов. 8. В.Саушкин (к). 26. В.Манукян (7. Хуранов, 55). 20. Молибог (77. Р.Торосян, 55). 97. Алексеенков (10. Н.Богатиков, 68). 11. Гузюк (9. Микаэльян, 46).





«Металлург»: 16. А.Кобзев. 80. Донцов. 67. Р.Ткачук. 76. Ананьев. 4. Горунков. 8. Д.Пахомов (к). 17. Глухов (87. Рощин, 83). 91. Кашмин (28. Кононенко, 60). 11. Н.Панов (14. Гордиенко, 66). 15. М.Елизаров (31. Гайдук, 46). 22. Бушуев (27. И.Коротких, 83).





Предупреждения: Ал-й. Мулдаров, 31. Н.Богатиков, 77. Чехлов, 86 — Донцов, 31. Бушуев, 55. Пахомов, 84.





Судьи М.Янчук (Владивосток), А.Пак (Омск), А.Крылов (Нижний Тагил). Делегат Д.Карабин (Москва). Инспектор Г.Беликов (Брянск).





Москва. Стадион Янтарь. 150 зрителей.





Голевые моменты: 3 — 6. Удары (в створ): 3 (1) — 8 (4). Угловые: 2 — 7. Офсайды: 0 — 1. Фолы: 13 — 15. Владение мячом (%): 58-42.







Использованы фото ФК "Строгино"

Липецкий «Металлург» прервал неудачную серию на старте чемпионата и одержал в Москве крупную победу над «Строгино» - 3:0.«Строгино» - аналог знаменитой школы «Чертаново», его воспитанников становится всё больше в разных командах России. Даже в нынешнем «Металлурге» через «строгинский питомник» прошли Егор Глухов, Дмитрий Бушуев, уроженец Липецка Никита Панов, причём последние двое перешли в нашу команду непосредственно из «Строгино». Сейчас самым известным «строгинцем» в российском футболе является, пожалуй, экс-форвард «Зенита», а ныне – самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев.Все определяет особую модель развития: в команде играют собранные со всей страны молодые таланты, а когда кто-то из них «засветится», его отдают или продают в другие команды. Поэтому у «Строгино» всегда молодой коллектив, но боевая и задорная команда. Скажем, волгоградский «Ротор-2», которому липчане уступили в прошлом туре - 0:1, молодые москвичи накануне красиво обыграли – 3:1.В первом тайме хозяева создали парочку полумоментов у ворот Александра Кобзева, накануне отметившего юбилей – 15 лет с начала славной профессиональной карьеры. Но в целом сложных задач единственному в составе липчан мастеру спорта по футболу решать не пришлось.Уже в компенсированное время Матвей Елизаров перехватил пас на своей половине поля, а Даниил Кашмин передачей метров на 40 бросил в прорыв Глухова. Техничный Егор не стал делать передачу находившимся рядом партнёрам, а убрал мяч под себя и пробил в дальний угол – топ-гол и главное – очень важный.Получив преимущество, во втором тайме «Металлург» мог позволить себе сыграть «по счёту». Липчане начали глубже отходить назад в расчёте на быстрые ответные атаки. Вдобавок Бугаков с первых минут тайма выпустил вместо Елизарова легкого и подвижного Сергея Гайдука – этот ход полностью себя оправдал.На 61-й минуте Гайдук начал своё соло, когда с правого фланга вывел на ударную позицию Панова – казалось, мячу деваться некуда, но удару в упор не хватило сантиметров точности. Справедливости ради, отметим, что в момент удара Панов получил болезненный удар по ногам.