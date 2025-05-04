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2259
сегодня, 09:40
56

50-летнего мотоциклиста сбил автомобиль у памятника Танкистам

Байкера госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

Вчера в 11:10 под колеса автомобиля «Хендай Солярис» под управлением 35-летнего водителя на кольцевой развязке у памятника Танкистам в Липецке попал 50-летний мотоциклист. С переломами двух ребер и с подозрением на перелом позвоночника водителя «Кавасаки» госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

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Вчерашний день оказался богат на мотоциклетные травмы. Мы уже писали о 17-летнем подростке на мотоцикле, сбитом на улице 8 Марта, и о двух 17-летних парнях, врезавшихся в отбойник ремонтируемого Студеновского моста.

Но это еще не вся хроника вчерашних аварий, случившихся в Липецке.

В 08:02 на улице Терешковой, 25а водитель автомобиля «Киа» сбил 70-летнюю женщину. У пенсионерки — закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины кистей рук, ушиб правого локтя.

В 11:30 на улице Шаумяна, 4 столкнулись «Нексия» и УАЗ «Патриот». В ДТП пострадал один из водителей. 23-летнего мужчину доставили в травмпункт с ушибами головы и левого колена.

В 14:34 на проспекте Победы, 102 под автомобиль попал 37-летний самокатчик. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей ягодиц, но пострадавший наотрез отказался ехать в больницу.
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Комментарии (56)

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Каждый
27 минут назад
сам за себя отвечает ,мотоциклист за свои действия ,автоводитель за за свуои действия !
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Пессимист
48 минут назад
Судя по тому, где стоит "Солярис", этот автомобиль поворачивал направо аж из ТРЕТЬЕГО ряда, а мотоциклист ехал по кругу и был помехой справа. С номерами мотоцикл или без страховки - дело пятое, суть в том, что нарушитель - авто!
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Пессимисту
7 минут назад
С алкоголем это тоже работает?
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Да неужели?
35 минут назад
А мотоцикл без номеров это не нарушение?
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Раскат
50 минут назад
Покупая мотоцикл каждый понимает ,что может быть сбит и покалечен на дороге, но всё равно покупает!!!!!!!!!....это самостоятельный выбор каждого!!!!!!!!!!
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Русский
сегодня, 12:46
А если мотоцикл без регистрации, без номеров, у водителя нет прав, страховки, его же вообще на дороге не должно быть?.. Он по любому виноват? Ибо нечего на трассу выезжать..
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русскому
сегодня, 12:55
Здесь это не работает. Есть мотоцикл, можно ехать, останешься в живых, родители отмажут. Главное родителям постоянно работать.
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Это
сегодня, 12:39
Ужасно, за рулём может кто угодно оказаться с правами, без прав, баба пьяная , нарик, просто жесть.
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Да да
сегодня, 12:37
50 лет,а все подросток
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сосед
сегодня, 12:33
Продавайте мотоцикл, покупайте мотоколяску. С переломом позвоночника, если женат, то нужен хороший сосед.
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жуть
сегодня, 12:25
Есть поверье, что мотоциклисты, как вампиры, в зеркалах не отражаются.
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Жаль
сегодня, 12:20
С приходом тепла появляются мотоциклисты на дорогах...несутся как в преисподнюю...порой туда и попадают!
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Естественный отбор
сегодня, 12:04
Мотоциклистам нужно надевать полную защитную экипировку - шлем, костюм " черепаха" и мотобуцы. Денег эта защита будет стоить около 300 000 рублей - но оно того стоит. На мотик лям нашли, найди и на защиту 300 ка. Инвалидное электро кресло наверное тоже около 300 тыр стоит....
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