Происшествия
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сегодня, 09:40
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50-летнего мотоциклиста сбил автомобиль у памятника Танкистам
Байкера госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.
Вчерашний день оказался богат на мотоциклетные травмы. Мы уже писали о 17-летнем подростке на мотоцикле, сбитом на улице 8 Марта, и о двух 17-летних парнях, врезавшихся в отбойник ремонтируемого Студеновского моста.
Но это еще не вся хроника вчерашних аварий, случившихся в Липецке.
В 08:02 на улице Терешковой, 25а водитель автомобиля «Киа» сбил 70-летнюю женщину. У пенсионерки — закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины кистей рук, ушиб правого локтя.
В 11:30 на улице Шаумяна, 4 столкнулись «Нексия» и УАЗ «Патриот». В ДТП пострадал один из водителей. 23-летнего мужчину доставили в травмпункт с ушибами головы и левого колена.
В 14:34 на проспекте Победы, 102 под автомобиль попал 37-летний самокатчик. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей ягодиц, но пострадавший наотрез отказался ехать в больницу.
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