Два подростка на мотоцикле разбились в Липецке

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Вчера в 21:07 мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник Студеновского моста.В ДТП пострадали водитель мотоцикла «Racer RC300» и его пассажир. Обоим — по 17 лет.У них – тяжелые сочетанные травмы тела (в случае с мотоциклистами медики применяют термин мототравма).Хуже всего дела у водителя: в реанимацию областной детской больницы он попал в состоянии травматического шока, с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами.На месте ДТП медики сделали вывод о том, что пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, у водителя не было прав на управление мотоциклом.