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3600
сегодня, 09:16
26

Два подростка на мотоцикле разбились в Липецке

Возможно, они были нетрезвы.

Вчера в 21:07 мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник Студеновского моста.

В ДТП пострадали водитель мотоцикла «Racer RC300» и его пассажир. Обоим — по 17 лет.

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У них – тяжелые сочетанные травмы тела (в случае с мотоциклистами медики применяют термин мототравма).

Хуже всего дела у водителя: в реанимацию областной детской больницы он попал в состоянии травматического шока, с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

На месте ДТП медики сделали вывод о том, что пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, у водителя не было прав на управление мотоциклом.
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
Ша
12 минут назад
17 лет-это уже отнюдь не дети. И дело не в их половой жизни и вредных привычках, сейчас это дети лет на 5 раньше начинают, а парят ашки так вообще с младших классов все поголовно-дурное дело нехитрое. Я про другое. Вспомним, чем занимались в таком возрасте при СССР: большинство уже работали и с меньших лет, либо в колониях исправлялись.
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Забыл спросить.
50 минут назад
Может родителей этих деток лишите родительских прав?
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Ольга
11 минут назад
Вопрос будет к школе, а не к родителям: зачем покупать дорогую и опасную игрушку тем, кто заведомо будет нарушать закон, и тогда, когда осмотрительности и осторожности нет в принципе? Родительская любовь или желание избавится от неуправляемого подростка?
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Гость
сегодня, 12:54
Это го нужно было ожидать
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Re
сегодня, 12:46
В 17 лет я задротил в wow и не выходил из дому . какие к черту мотоциклыЫ
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Хорошо
сегодня, 12:42
Что кого то не убили.
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Ну что ж?
сегодня, 12:41
Мост уже пометили, на старом много разбилось, постоянно венки весели. Это проклятое место.
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Серрая Воррона
сегодня, 11:52
Долетались!
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причиноследствие
сегодня, 11:36
Кто продал несовершеннолетним алкоголь и мотоцикл? Найти и наказать.
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Гость
сегодня, 11:07
А чего родителей жалеть? Это они купили несовершеннолетним детям мотосредство .Голову надо включать!!! Каждый день пишут о трагедиях с детьми!!!!
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Незнакомка
сегодня, 10:39
Дай бог здоровья мальчишкам! Родителям терпения
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