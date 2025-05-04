Происшествия
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сегодня, 09:16
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Два подростка на мотоцикле разбились в Липецке
Возможно, они были нетрезвы.
В ДТП пострадали водитель мотоцикла «Racer RC300» и его пассажир. Обоим — по 17 лет.
У них – тяжелые сочетанные травмы тела (в случае с мотоциклистами медики применяют термин мототравма).
Хуже всего дела у водителя: в реанимацию областной детской больницы он попал в состоянии травматического шока, с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами.
На месте ДТП медики сделали вывод о том, что пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, у водителя не было прав на управление мотоциклом.
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