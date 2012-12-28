У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
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вчера, 19:25
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17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта
У подростка не оказалось прав. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.
— Несовершеннолетний госпитализирован в детскую областную больницу. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в рамках проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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