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Происшествия
17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить жалобу потерявшей ребенка липчанки
Общество
В центре Грязей горел «Ниссан»
Происшествия
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
В районах Студёнок и Сырского рудника-Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
2542
вчера, 19:25
26

17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта

У подростка не оказалось прав. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Около четырех часов дня 3 мая на улице 8 Марта в Липецке столкнулись мотоцикл и автомобиль «Джили Монжаро». Мотоциклом управлял 17-летний подросток без водительского удостоверения.
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— Несовершеннолетний госпитализирован в детскую областную больницу. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в рамках проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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Комментарии (26)

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игнат
сегодня, 00:51
ребёнка не должно быть, а кто авто востановит????
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житель
вчера, 23:17
когда похороны
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Иван
вчера, 22:06
Его в принципе на дороге не должно быть
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Эх
вчера, 21:27
Ребёнку поскорее выздороветь, всем родителям - ума, водителям - соблюдать ПДД.
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Sokol med
вчера, 22:06
А где ребёнок -то?
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Эх
вчера, 21:26
В любом случае, без прав садиться за руль нельзя. Не понимаю, о чём думают родители, покупая малолетнему отпрыску мотоцикл, особенно, в городе.
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Ездюк
вчера, 20:34
Это только я вижу что автомобиль не пропустил мотоцикл при повороте налево ?
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Не пропустил
вчера, 20:39
Без прав уже не прав
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Ездюк
вчера, 20:49
Без прав уже не прав Ну да, за езду без прав накажут по всей строгости. А вот за ремонт мотоцикла вред здоровью т т.п. это с нарушителя ПДД.
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Опыт
вчера, 21:55
Ну да, за езду без прав накажут по всей строгости. А вот за ремонт мотоцикла вред здоровью т т.п. это с нарушителя ПДД. с ним без прав по 20 годов катаются
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Опыт
вчера, 21:38
Ну да, за езду без прав накажут по всей строгости. А вот за ремонт мотоцикла вред здоровью т т.п. это с нарушителя ПДД. с ним без прав по 20 годов катаются
Ответить
Учи матчасть
вчера, 21:32
Ну да, за езду без прав накажут по всей строгости. А вот за ремонт мотоцикла вред здоровью т т.п. это с нарушителя ПДД. За ремонт мотоцикла вред здоровью и т.п платит страховая
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Угу
вчера, 23:11
За ремонт мотоцикла вред здоровью и т.п платит страховая Страховая платит, когда есть страховка, а у этого ни ума ни прав нет... А пару раз родители оплатили бы, глядишь и неповадно другим стало
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Наши
вчера, 19:56
В Сёлках только что рычали в районе школы-35.Гоняют как угорелые,собираются под поликлиникой ВОП и устраивают гонки.Почему родители не смотрят за своими чадами.Где ПДН,и полиция,почему не наказывают родителей.Или ждем когда разобьются.
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Липа
вчера, 19:52
Живу на юбилейной. Вот уже 2 часа отпрыски яжмамок гоняют под окнами на питбайках, во дворе. Именно гоняют, где играют дети и любой ребенок может выскочить на проезжую часть двора. Но этим все равно. Дель и ночь по окнами рев. Уважаемые ГАИ, пока без официальных заявлений, прошу приехать на денёк и патрулироапть данный участок жилого района. Штрафы родителям выпишите, может хоть немного настанет безопасность и тишина
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Сселки
вчера, 19:50
У нас гоняют возле Фока и школы -35,рёв стоит на всю округу.Где Гаишники,почему не работают,или ждём когда разобьются.Родителям пофиг на своих детей,лишь бы спулить из дома.
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А
вчера, 19:47
Где номера мотоцикла? Как техника дорожного движения имеет право быть на проезжей части без регистрации, страховки и водительского удостоверения?
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-
вчера, 20:04
после аварии номера всегда снимают
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Что за чушь
вчера, 20:07
после аварии номера всегда снимают Номера либо есть либо их нет. С машинто не снимают
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Вазген
вчера, 20:16
Номера либо есть либо их нет. С машинто не снимают посмотри на перевернувшуюся вчера хонду
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