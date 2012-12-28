17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта

У подростка не оказалось прав. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.



Около четырех часов дня 3 мая на улице 8 Марта в Липецке столкнулись мотоцикл и автомобиль «Джили Монжаро». Мотоциклом управлял 17-летний подросток без водительского удостоверения.— Несовершеннолетний госпитализирован в детскую областную больницу. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в рамках проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.