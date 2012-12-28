Непобедимый проиграл монголу

В первенстве мира случилась сенсация.

На соседних коврах проходил «Кубок Дружбы», являющийся первым этапом Кубка мира по рукопашному бою. Здесь соперники соревновались уже в реальных поединках, лучше всего из липчан это получилось у Алексея Карасёва в категории до 88 кг. Он выиграл три боя, в том числе финал у спортсмена из Туркмении и стал победителем соревнований. Тем самым Карасёв гарантировал себе выступление в финале Кубка мира, который в ноябре пройдет в столице Казахстана Астане.









Карасёв - чемпион