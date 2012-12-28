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Спорт
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46 минут назад
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Непобедимый проиграл монголу
В первенстве мира случилась сенсация.
Один из них – первенство мира-2025 по самообороне. В составе сборной России выступал многократный чемпион нашей страны, победитель первенств Европы и мира Владимир Сафонов. Ветеран военной разведки отточил почти безукоризненную технику приёмов, которые оценивает жюри, но на этот раз столкнулся с более чем достойным сопротивлением конкурента из Монголии.
Оба мастера вышли в финале, в котором судьи поставили чуть более высокие баллы спортсмену из степной страны, а наш земляк занял хоть и почётное, но все же 2-е место.
На соседних коврах проходил «Кубок Дружбы», являющийся первым этапом Кубка мира по рукопашному бою. Здесь соперники соревновались уже в реальных поединках, лучше всего из липчан это получилось у Алексея Карасёва в категории до 88 кг. Он выиграл три боя, в том числе финал у спортсмена из Туркмении и стал победителем соревнований. Тем самым Карасёв гарантировал себе выступление в финале Кубка мира, который в ноябре пройдет в столице Казахстана Астане.
Карасёв - чемпион
Попробовал свои силы в смежном виде единоборств и представитель всестилевого каратэ Евгений Буцилин. Правда, выступление каратиста завершилось в четвертьфинале поражением от соотечественника, который затем стал победителем соревнований. Нельзя не отметить, что Евгений вернулся на ковёр после перерыва, связанного с травмой руки, бить в полную силу ему сложно до сих пор.
В соревнованиях приняли участие около 26- спортсменов из десятка стран – России, Белоруссии, Армении, Туркменистана, Казахстана, Грузии, Киргизии, Эстонии, Монголии, Венесуэлы.
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