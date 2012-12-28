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вчера, 18:06
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Ветеран военной разведки из Липецка выиграл первенство мира по рукопашному бою

Владимиру Сафонову нипочём палка, нож и пистолет.

Липчанин Владимир Сафонов в Казахстане стал победителем первенства мира по рукопашному бою в дисциплине «Самооборона».

55-летний мастер демонстрировал приёмы против нападения с ножом, палкой, пистолетом и в итоге стал сильнейшим среди своих сверстников в весовой категории до 85 кг.

На ковре дворца спорта имени чемпиона московской Олимпиады-1980 по греко-римской борьбе Жаксылыка Ушкемпирова соревновались более 200 спортсменов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Испании, Италии, Швейцарии, Румынии, Египта, Индии, Монголии, Марокко, Туниса. Среди мужчин был разыгран 21 комплект наград, среди женщин – 12.

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Для ветерана военной разведки Сафонова это не первый мировой успех. Например, в 2020 году он выиграл Кубок мира в Минске, а в 2021 – Кубок мира в Москве и чемпионат мира в Узбекистане.

Тренируется Владимир Сафонов в знаменитой липецкой Школе Игоря Воротынцева.

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Регалии чемпиона
Рукопашный бой
Самооборона
Владимир Сафонов
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
:D
вчера, 22:58
Минск - кубок мира, Узбекистан - чемпионат мира.
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Безмасочник
вчера, 21:54
Почему в списке стран не вижу Северной Кореи?
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Очевидец
вчера, 20:46
Вовке 55 будет в следующем году. Исправьте инфу.
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Да
вчера, 19:25
на 23 февраля Мюллер обычно брал отгул, потому что Штирлиц в этот день страшно напивался и бегал в буденовке с наганом по гестапо и искал его по всем кабинетам чтобы набить морду фашисткой свинье, выйти с ним раз-на раз за углом Рейхсканцелярии
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Айяяй!
вчера, 21:50
Это всё ещё секретная информация!
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???
вчера, 18:40
Не знал что разведчик Штирлиц был мастер драться на кулачках и пинаться ногами c Мюллером . Может Исаев был не разведчиком ?
Ответить
Ого!
вчера, 20:09
Ты на самом деле считаешь, что Штирлиц был представителем именно военной разведки?
Ответить
Ого!
вчера, 20:07
Ты на самом деле считаешь, что Штирлиц был представителем именно военной разведки?
Ответить
А ты
вчера, 19:35
Бы вышел с Штирлицем раз на раз. Тогда бы знал
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007
вчера, 19:42
Бы вышел с Штирлицем раз на раз. Тогда бы знал Как говорил один настоящий ветеран - если у разведчика дошло дело до бокса и пистолета - то он уже труп, а не разведчик. Задача разведчика - быть незаметным а не демонстрировать приемы бокса и вольной борьбы
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Олег
вчера, 19:59
Как говорил один настоящий ветеран - если у разведчика дошло дело до бокса и пистолета - то он уже труп, а не разведчик. Задача разведчика - быть незаметным а не демонстрировать приемы бокса и вольной борьбы То есть разведчик-ветеран не умел драться? Плохой тогда он был разведчик..
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Паша
вчера, 18:33
Володя ,дай бог тебе здоровья и сил в победах.Всем здоровья и мирного неба.
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