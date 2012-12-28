Спорт
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вчера, 18:06
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Ветеран военной разведки из Липецка выиграл первенство мира по рукопашному бою
Владимиру Сафонову нипочём палка, нож и пистолет.
55-летний мастер демонстрировал приёмы против нападения с ножом, палкой, пистолетом и в итоге стал сильнейшим среди своих сверстников в весовой категории до 85 кг.
На ковре дворца спорта имени чемпиона московской Олимпиады-1980 по греко-римской борьбе Жаксылыка Ушкемпирова соревновались более 200 спортсменов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Испании, Италии, Швейцарии, Румынии, Египта, Индии, Монголии, Марокко, Туниса. Среди мужчин был разыгран 21 комплект наград, среди женщин – 12.
Для ветерана военной разведки Сафонова это не первый мировой успех. Например, в 2020 году он выиграл Кубок мира в Минске, а в 2021 – Кубок мира в Москве и чемпионат мира в Узбекистане.
Тренируется Владимир Сафонов в знаменитой липецкой Школе Игоря Воротынцева.
Регалии чемпиона
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