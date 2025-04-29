Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, похороны сбитых мотоциклистов и начало строительства «Петропарка»
Общество
Оператор АЗС придумала, как заправлять машину сына бесплатно
Происшествия
Липчанин сбил на пешеходном переходе 75-летнюю женщину и попытался скрыться
Происшествия
В «Елецком» выгорела квартира
Происшествия
Трое друзей пойдут под суд за серию краж из магазинов
Происшествия
«БМВ» снес столб: полпоселка осталось без света
Происшествия
Сегодня в Липецке: новая выставка в музее, партизанский забег, расцвет патриотизма в зоопарке
Общество
Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Общество
В Советском районном суде вспоминают судей-фронтовиков
Общество
Бугаков верит в дальнейшее движение вверх, Шмаров негодует из-за пенальти
Спорт
Читать все
Оператор АЗС придумала, как заправлять машину сына бесплатно
Происшествия
«БМВ» снес столб: полпоселка осталось без света
Происшествия
Липчанин сбил на пешеходном переходе 75-летнюю женщину и попытался скрыться
Происшествия
Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Общество
В «Елецком» выгорела квартира
Происшествия
Липецкая каратистка во второй раз выиграла чемпионат России
Спорт
Бугаков верит в дальнейшее движение вверх, Шмаров негодует из-за пенальти
Спорт
В Липецкой области сухо и до +17
Погода в Липецке
Липецкие школьники написали книгу о героях Великой Отечественной войны
Общество
Лучшим бомбардиром «Золота» «Металлург» не напугать
Спорт
Читать все
Общество
695
сегодня, 09:05
1

В Советском районном суде вспоминают судей-фронтовиков

Накануне праздника Великой Победы в Советском районном суде вспоминали боевой путь судей-фронтовиков Николая Аплеева и Александра Сапронова, которые внесли личный вклад в приближение Дня Победы, а в мирное время помогали становлению и развитию судебной системы. 

Путь во взрослую жизнь обоих ветеранов начался с фронта – и Николай Аплеев, и Александр Сапронов встали на защиту родины в 1942 году, когда им было по 18 лет, оба воевали за жизнь, свободу и независимость своей страны до конца войны.

Николай Михайлович Аплеев (1923-1996)




Родился 9 ноября 1923 года в селе Качалово Горьковской (ныне Новгородской) области. В марте 1942 года 18-летний Николай Аплеев был призван в ряды Советской Армии. Первый год провел в составе 30-й стрелковой бригады Дальневосточного фронта. В 1944 году окончил курсы артиллерийского училища в Хабаровске, ему присвоили звание лейтенанта и поставили на должность командира взвода.

В качестве командира взвода 64-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона Восьмой гвардейской армии 1-го Белорусского фронта Николай Аплеев участвовал в тяжелых боях. 22 марта 1945 года, когда до победы оставались считанные недели, получил ранение в боях на реке Одер. Был демобилизован после нескольких месяцев госпиталей – именно там его застала весть о безоговорочной капитуляции немецко-фашистской Германии.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и орденом Отечественной войны I степени.

После демобилизации Николай Михайлович закончил вечернюю школу и поступил в Казанский государственный университет на юридический факультет. По распределению попал в Арзамас, где был следователем городской прокуратуры. А в 1957 году, когда Арзамасская область исчезла с карты РСФСР, Николай Аплеев оказался в Липецкой области. Его назначили сначала старшим следователем Липецкой областной прокуратуры, чуть позднее – заместителем прокурора города. В 1960 году Николая Аплеева избрали судьей Липецкого городского суда. В 1972 году он стал первым председателем вновь созданного Советского районного народного суда Липецка.

29 лет юридического стажа – в качестве следователя, судьи, председателя суда, юрисконсульта. Коллеги Николая Михайловича отмечали его обширные познания, выдержку, чувство такта. В мае 2019 года в холле Советского районного суда Липецка, работе в котором Николай Михайлович посвятил 10 лет жизни, была торжественно открыта мемориальная доска.

Сапронов Александр Федорович (1924-2003)




Родился 28 октября 1924 года в селе Архангельское Воронежской области. Когда началась война, 18-летний Александр Сапронов отправился на фронт добровольцем: сначала была учеба в Тамбовском военном артиллерийско-техническом училище. Здесь юноша получил специальность военного техника. На офицерских должностях служил во многих соединениях, неоднократно получал контузии и ранения, участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина. Демобилизовался в 1947 году, будучи инвалидом второй группы.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После армии Александр Сапронов поступил в Саратовскую двухгодичную юридическую школу. После выпуска стал народным следователем районной прокуратуры Верхнерамонского района Воронежской области. Позже его перевели в Тамбовскую область – как следователя, затем прокурора. Параллельно он продолжал учиться в Воронежском филиале Всесоюзного юридического заочного института. В Липецкую область молодого специалиста перевели в 1956 году – в Добринский район, затем в Липецк. Здесь он также получил разносторонний опыт – как помощник прокурора, заведующий юридической консультацией, народный судья. В 1972 году он стал судьей Советского районного суда Липецка. В 1982 году Александр Федорович покинул судебную систему, однако еще 15 лет трудился на адвокатском поприще в юридической консультации. 

День Победы
0
6
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
макс
29.04.2025 17:13
В гостях сидит.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить