В Советском районном суде вспоминают судей-фронтовиков

Накануне праздника Великой Победы в Советском районном суде вспоминали боевой путь судей-фронтовиков Николая Аплеева и Александра Сапронова, которые внесли личный вклад в приближение Дня Победы, а в мирное время помогали становлению и развитию судебной системы.

Николай Михайлович Аплеев (1923-1996)

Сапронов Александр Федорович (1924-2003)

Путь во взрослую жизнь обоих ветеранов начался с фронта – и Николай Аплеев, и Александр Сапронов встали на защиту родины в 1942 году, когда им было по 18 лет, оба воевали за жизнь, свободу и независимость своей страны до конца войны.Родился 9 ноября 1923 года в селе Качалово Горьковской (ныне Новгородской) области. В марте 1942 года 18-летний Николай Аплеев был призван в ряды Советской Армии. Первый год провел в составе 30-й стрелковой бригады Дальневосточного фронта. В 1944 году окончил курсы артиллерийского училища в Хабаровске, ему присвоили звание лейтенанта и поставили на должность командира взвода.В качестве командира взвода 64-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона Восьмой гвардейской армии 1-го Белорусского фронта Николай Аплеев участвовал в тяжелых боях. 22 марта 1945 года, когда до победы оставались считанные недели, получил ранение в боях на реке Одер. Был демобилизован после нескольких месяцев госпиталей – именно там его застала весть о безоговорочной капитуляции немецко-фашистской Германии.Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и орденом Отечественной войны I степени.После демобилизации Николай Михайлович закончил вечернюю школу и поступил в Казанский государственный университет на юридический факультет. По распределению попал в Арзамас, где был следователем городской прокуратуры. А в 1957 году, когда Арзамасская область исчезла с карты РСФСР, Николай Аплеев оказался в Липецкой области. Его назначили сначала старшим следователем Липецкой областной прокуратуры, чуть позднее – заместителем прокурора города. В 1960 году Николая Аплеева избрали судьей Липецкого городского суда. В 1972 году он стал первым председателем вновь созданного Советского районного народного суда Липецка.29 лет юридического стажа – в качестве следователя, судьи, председателя суда, юрисконсульта. Коллеги Николая Михайловича отмечали его обширные познания, выдержку, чувство такта. В мае 2019 года в холле Советского районного суда Липецка, работе в котором Николай Михайлович посвятил 10 лет жизни, была торжественно открыта мемориальная доска.Родился 28 октября 1924 года в селе Архангельское Воронежской области. Когда началась война, 18-летний Александр Сапронов отправился на фронт добровольцем: сначала была учеба в Тамбовском военном артиллерийско-техническом училище. Здесь юноша получил специальность военного техника. На офицерских должностях служил во многих соединениях, неоднократно получал контузии и ранения, участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина. Демобилизовался в 1947 году, будучи инвалидом второй группы.Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».После армии Александр Сапронов поступил в Саратовскую двухгодичную юридическую школу. После выпуска стал народным следователем районной прокуратуры Верхнерамонского района Воронежской области. Позже его перевели в Тамбовскую область – как следователя, затем прокурора. Параллельно он продолжал учиться в Воронежском филиале Всесоюзного юридического заочного института. В Липецкую область молодого специалиста перевели в 1956 году – в Добринский район, затем в Липецк. Здесь он также получил разносторонний опыт – как помощник прокурора, заведующий юридической консультацией, народный судья. В 1972 году он стал судьей Советского районного суда Липецка. В 1982 году Александр Федорович покинул судебную систему, однако еще 15 лет трудился на адвокатском поприще в юридической консультации.