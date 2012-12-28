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37 минут назад
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Семерых подростков обвиняют в хулиганстве, кражах и грабеже

Банда малолеток снимала нападения на видео.

В Липецке предстанет пред судом группа из семерых подростков, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия, кражах и грабеже. Дело расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.

«По данным следствия, 30 марта 2024 года на улице Буденного в Липецке обвиняемые без какого-либо значительного повода избили двух прохожих, нанеся им множественные удары руками и ногами по голове и телу. 6 апреля 2024 года группа подростков избила мужчину на проспекте Победы. Также доказана причастность одного из подростков к грабежу в пункте выдачи заказов более чем на 3 тысячи рублей: он вынес товары, игнорируя требования работника об оплате. А в ноябре – декабре 2024 года трое других членов группы совершили кражи продуктов из сетевых магазинов более чем на 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

По делу проведены многочисленные очные ставки, в том числе посредством видеоконференцсвязи с одним из потерпевших в Свердловской области. Допрошены более 30 свидетелей, по местам жительства обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, содержащие видеозаписи нападений на граждан.

В апреле прошлого года  записи избиений, которые устраивала группа подростков в районе Коровино и улицы Буденного, также разошлись по Telegram-каналам.

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В комментариях к этим публикациям утверждалось, что таким образом подростки, по их мнению, боролись со злоупотребляющими алкоголем и наркотиками. Потом эти публикации продолжились уже извинениями героев видео. 

— Раскаиваюсь, за то что под предлогом помогать людям, избивал, — говорил один подросток.

— Искренне прошу прощения, за то то что под предлогом помочь обществу делал такие радикальные и неправильные действия, бил людей, которые связаны с наркотиками, — извинялся другой.

Психолого-психиатрические экспертизы подтвердили вменяемость обвиняемых.
кража
грабёж
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Да
12 минут назад
Банда сформирована, за ней кто то из взрослых стоит. Наступают сложные времена, подростками никто не занимается, одна формальность
Ответить
ы
16 минут назад
Где сроки, посколько.
Ответить
Василий
25 минут назад
Парней нужно перевоспитывать! Срочно! И провести работу с родителями!
Ответить
По моему
11 минут назад
Уже поздно заниматься воспитанием, а вот в колонию направить надо, уже матёрые стали, если грабежами промышляют.
Ответить
Безмасочник
32 минуты назад
Дети копируют поведение взрослых.
Ответить
Иии
33 минуты назад
Итог какой??? Где реальные сроки...
Ответить
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