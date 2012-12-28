Сегодня в Липецке: День эмоционального выгорания, новая электричка, на работу всё чаще берут сотрудников с судимостью
Сегодня в Липецке: День эмоционального выгорания, новая электричка, на работу всё чаще берут сотрудников с судимостью
Происшествия
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37 минут назад
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Семерых подростков обвиняют в хулиганстве, кражах и грабеже
Банда малолеток снимала нападения на видео.
«По данным следствия, 30 марта 2024 года на улице Буденного в Липецке обвиняемые без какого-либо значительного повода избили двух прохожих, нанеся им множественные удары руками и ногами по голове и телу. 6 апреля 2024 года группа подростков избила мужчину на проспекте Победы. Также доказана причастность одного из подростков к грабежу в пункте выдачи заказов более чем на 3 тысячи рублей: он вынес товары, игнорируя требования работника об оплате. А в ноябре – декабре 2024 года трое других членов группы совершили кражи продуктов из сетевых магазинов более чем на 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
По делу проведены многочисленные очные ставки, в том числе посредством видеоконференцсвязи с одним из потерпевших в Свердловской области. Допрошены более 30 свидетелей, по местам жительства обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, содержащие видеозаписи нападений на граждан.
В апреле прошлого года записи избиений, которые устраивала группа подростков в районе Коровино и улицы Буденного, также разошлись по Telegram-каналам.
В комментариях к этим публикациям утверждалось, что таким образом подростки, по их мнению, боролись со злоупотребляющими алкоголем и наркотиками. Потом эти публикации продолжились уже извинениями героев видео.
— Раскаиваюсь, за то что под предлогом помогать людям, избивал, — говорил один подросток.
— Искренне прошу прощения, за то то что под предлогом помочь обществу делал такие радикальные и неправильные действия, бил людей, которые связаны с наркотиками, — извинялся другой.
Психолого-психиатрические экспертизы подтвердили вменяемость обвиняемых.
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