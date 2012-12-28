Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород
Общество
ФСБ сообщила о предотвращении поджога в Липецке здания исполкома политической партии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: уничтожение четырех БПЛА, 30-метровая георгиевская лента и заморозки
Общество
Фельдшер «скорой» приняла роды в ванной
Общество
Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Общество
Ельчанку ошибочно заподозрили в краже шоколадки: она подала в суд на магазин
Происшествия
МЧС передало предупреждение о заморозках
Погода в Липецке
«Я думаю, что Арбитражный суд начнет трещать»
Общество
Центр города будет перекрыт в воскресенье на время эстафеты
Общество
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Читать все
Липчане пожаловались на «чудесные запахи» из модульного убежища
Общество
«Площадка для зоны барбекю в Молодежном парке готова. Ждем предложений инвесторов»
Общество
ФОК-трансформер открывается в пригороде Липецка
Общество
Упавший в Каменный лог 13-летний мальчик выписан из больницы
Происшествия
На улице Зои Космодемьянской разбился 47-летний мотоциклист
Происшествия
Президент объявил благодарность химику липецкой ТЭЦ-2
Общество
В Липецкой области «летняя жара» сменится обвалом холода и ночными заморозками
Общество
Выплаты авиапассажирам за овербукинг хотят сделать обязательными
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
35-летний ельчанин задолжал дочерям 150 000 рублей и получил полгода принудительных работ и судимость
Общество
Читать все
Общество
98
сегодня, 17:13

35-летний ельчанин задолжал дочерям 150 000 рублей и получил полгода принудительных работ и судимость

Мужчина перечислял на содержание детей незначительные суммы, cоздавая видимость уплаты алиментов.

Елецкий городской суд приговорил 35-летнего мужчину к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства за неуплату алиментов. Отца осудили по части первой статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенная неоднократно».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, матери своих дочерей он задолжал около ста пятидесяти тысяч рублей.

Ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за неуплату алиментов. Но после этого он лишь создавал видимость перечисления алиментов и выплатил незначительную сумму, которая была гораздо меньше установленного судом размера. При этом мужчина нигде не работал и даже не пытался устроиться.
алименты
дети
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить