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35-летний ельчанин задолжал дочерям 150 000 рублей и получил полгода принудительных работ и судимость
Общество
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сегодня, 17:13
35-летний ельчанин задолжал дочерям 150 000 рублей и получил полгода принудительных работ и судимость
Мужчина перечислял на содержание детей незначительные суммы, cоздавая видимость уплаты алиментов.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, матери своих дочерей он задолжал около ста пятидесяти тысяч рублей.
Ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за неуплату алиментов. Но после этого он лишь создавал видимость перечисления алиментов и выплатил незначительную сумму, которая была гораздо меньше установленного судом размера. При этом мужчина нигде не работал и даже не пытался устроиться.
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