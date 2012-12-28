35-летний ельчанин задолжал дочерям 150 000 рублей и получил полгода принудительных работ и судимость

Мужчина перечислял на содержание детей незначительные суммы, cоздавая видимость уплаты алиментов.

Елецкий городской суд приговорил 35-летнего мужчину к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства за неуплату алиментов. Отца осудили по части первой статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенная неоднократно».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, матери своих дочерей он задолжал около ста пятидесяти тысяч рублей.Ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за неуплату алиментов. Но после этого он лишь создавал видимость перечисления алиментов и выплатил незначительную сумму, которая была гораздо меньше установленного судом размера. При этом мужчина нигде не работал и даже не пытался устроиться.