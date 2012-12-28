Липецкая вечЁрка: страус-гулена, убийство в подъезде и новости об обманутых «Все деньги тут»

Сегодня, 23 апреля, в селе Крутые Хутора снова увидели гуляющего страуса, полицейские задержали подозреваемого в убийстве, и официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о ходе следствия по делу 35-летней Екатерины Галкиной, чья фирма «Все деньги тут» принимала вклады под высокий процент.