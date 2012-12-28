Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Передовиков производства выбросили на свалку
Общество
Убийство в подъезде: задержан житель Сокола
Происшествия
«Все деньги тут» обманули 60 липчан
Происшествия
Хозяин страуса: «Он не сбежал, а вышел погулять»
Общество
Таксист обокрал постоянного клиента
Происшествия
В Липецкой области жаре осталось держаться недолго
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза
Общество
Детские пособия и пенсии за май выплатят досрочно
Общество
Страус опять бегает под Липецком
Общество
На улице Гоголя «ГАЗель» провалилась в асфальт
Происшествия
Читать все
Липчане жалуются на забитые автомобилями дворы рядом с платными парковками
Общество
На пешеходном переходе у 15-й школы Липецка устанавливают вызывной светофор
Общество
На улице Гоголя «ГАЗель» провалилась в асфальт
Происшествия
В Липецкой области жаре осталось держаться недолго
Погода в Липецке
В районах Студёнок, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
В парке Металлургов тушили мусор
Происшествия
В Кузьминских Отвержках живет одинокий лебедь
Общество
«Стаканы терять никому не рекомендую!»
Общество
В Липецке побит четвертый температурный рекорд апреля
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: страус-гулена, убийство в подъезде и новости об обманутых «Все деньги тут»
Общество
Читать все
Общество
395
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: страус-гулена, убийство в подъезде и новости об обманутых «Все деньги тут»

Сегодня, 23 апреля, в селе Крутые Хутора снова увидели гуляющего страуса, полицейские задержали подозреваемого в убийстве, и официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о ходе следствия по делу 35-летней Екатерины Галкиной, чья фирма «Все деньги тут» принимала вклады под высокий процент.

Сегодня утром снова взорвала Интернет новость о том, что в селе Крутые Хутора бегает страус. Местные его уже знают. Год назад страуса Эму и его подругу Эмку искали чуть ли не все жители Липецкой области. Эма нашли, а Эмку нет.

Хозяин страуса Владимир Курдюков быстро опроверг информацию о том, что птица сбежала.

—  Он не сбежал, а вышел погулять. И опять домой пришел, — сказал GOROD48 Владимир Курдюков.

«Этот страус, прям, родным стал липчанам. Пусть гуляет красавец», — написала Ника.

«Пожелаем доброго здоровья страусу и семье Владимира. А также новый, крепкий загон для этой шустрой птички, и покупки страусихи, чтобы страусу не было скучно одному», — добавила Гостья.

«Интересно, а в Липецкой области сейчас запрещена охота на страусов?», — спросил охотник.

Жители села Кузьминские Отвержки переживают за одинокого лебедя, который поселился у них в  Колдунячем пруду.



Они даже предложили отправить его в зоопарк. Но директор зоопарка Александр Осипов пока отказался. Ничего необычного в этой ситуации он не видит. Птица находится в естественной среде обитания.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло в подъезде на улице 40 лет Октября. Два знакомых выпивали и поссорились, после чего один пырнул ножом второго. Рана оказалась смертельной, 41-летний липчанин умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Народ звереет», — считает Александр Н.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о ходе следствия по громкому делу 35-летней Екатерины Галкиной, чья фирма «Все деньги тут» принимала вклады у липчан под 10% на три месяца. После исчезновения бизнесвумен без своих денег остались десятки человек. Галкину задержали в Башкирии.


Полицейские выяснили, что Екатерина Галкина открыла свой офис в Липецке аж в 2023 году. Она обещала высокие проценты, граждане брали кредиты в банках и несли ей деньги. Размеры вкладов варьировались от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей. Первые вкладчики выплаты получили. Остальным пришлось идти в полицию. От деятельности аферистки пострадали более 60 жителей Липецкой области.

В отношении Екатерины Галкиной возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На время следствия она заключена под стражу. Полицейские устанавливают ее возможных соучастников и обстоятельства преступления.

«Надо же. Как легковерны люди. Опыт девяностых их ничему не научил. Бесплатный сыр и большие дивиденды бывают только в мышеловке и у Лени Голубкова»,— заметил Крылов. 

«Когда она открыла ИП и свой офис, вопросов, значит, ни у кого не возникло? А теперь статья мошенничество?», — удивился Странно.

«А хто ее крышевал?», — решил уточнить комментатор.

Завтра в Липецке ожидается  от +23 до +25 градусов, возможны грозы. В следующие дни неожиданная для апреля жара начнет спадать и к концу недели существенно похолодает.

И обратите внимание, продлеваются сроки ремонта железнодорожных переездов  на улицах Станционной и Гайдара. Теперь ориентировочное время окончания работ — 25 апреля 17:00. Это значит, что не будут курсировать садоводческие маршруты № 23 и № 48.

Переезд на улице Станционной можно объехать через Гагарина — Лебедянское Шоссе — улицу Опытную, переезд на улице Гайдара через Студеновскую — Ковалева — Свердлова.



вечЁрка
страус
убийство
«Все деньги тут»
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить