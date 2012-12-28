Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза
Липецкая вечЁрка: страус-гулена, убийство в подъезде и новости об обманутых «Все деньги тут»
Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: страус-гулена, убийство в подъезде и новости об обманутых «Все деньги тут»
Сегодня, 23 апреля, в селе Крутые Хутора снова увидели гуляющего страуса, полицейские задержали подозреваемого в убийстве, и официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о ходе следствия по делу 35-летней Екатерины Галкиной, чья фирма «Все деньги тут» принимала вклады под высокий процент.
Хозяин страуса Владимир Курдюков быстро опроверг информацию о том, что птица сбежала.
— Он не сбежал, а вышел погулять. И опять домой пришел, — сказал GOROD48 Владимир Курдюков.
«Этот страус, прям, родным стал липчанам. Пусть гуляет красавец», — написала Ника.
«Пожелаем доброго здоровья страусу и семье Владимира. А также новый, крепкий загон для этой шустрой птички, и покупки страусихи, чтобы страусу не было скучно одному», — добавила Гостья.
«Интересно, а в Липецкой области сейчас запрещена охота на страусов?», — спросил охотник.
Жители села Кузьминские Отвержки переживают за одинокого лебедя, который поселился у них в Колдунячем пруду.
Они даже предложили отправить его в зоопарк. Но директор зоопарка Александр Осипов пока отказался. Ничего необычного в этой ситуации он не видит. Птица находится в естественной среде обитания.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло в подъезде на улице 40 лет Октября. Два знакомых выпивали и поссорились, после чего один пырнул ножом второго. Рана оказалась смертельной, 41-летний липчанин умер в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«Народ звереет», — считает Александр Н.
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о ходе следствия по громкому делу 35-летней Екатерины Галкиной, чья фирма «Все деньги тут» принимала вклады у липчан под 10% на три месяца. После исчезновения бизнесвумен без своих денег остались десятки человек. Галкину задержали в Башкирии.
Полицейские выяснили, что Екатерина Галкина открыла свой офис в Липецке аж в 2023 году. Она обещала высокие проценты, граждане брали кредиты в банках и несли ей деньги. Размеры вкладов варьировались от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей. Первые вкладчики выплаты получили. Остальным пришлось идти в полицию. От деятельности аферистки пострадали более 60 жителей Липецкой области.
В отношении Екатерины Галкиной возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На время следствия она заключена под стражу. Полицейские устанавливают ее возможных соучастников и обстоятельства преступления.
«Надо же. Как легковерны люди. Опыт девяностых их ничему не научил. Бесплатный сыр и большие дивиденды бывают только в мышеловке и у Лени Голубкова»,— заметил Крылов.
«Когда она открыла ИП и свой офис, вопросов, значит, ни у кого не возникло? А теперь статья мошенничество?», — удивился Странно.
«А хто ее крышевал?», — решил уточнить комментатор.
Завтра в Липецке ожидается от +23 до +25 градусов, возможны грозы. В следующие дни неожиданная для апреля жара начнет спадать и к концу недели существенно похолодает.
И обратите внимание, продлеваются сроки ремонта железнодорожных переездов на улицах Станционной и Гайдара. Теперь ориентировочное время окончания работ — 25 апреля 17:00. Это значит, что не будут курсировать садоводческие маршруты № 23 и № 48.
Переезд на улице Станционной можно объехать через Гагарина — Лебедянское Шоссе — улицу Опытную, переезд на улице Гайдара через Студеновскую — Ковалева — Свердлова.
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