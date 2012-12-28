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Происшествия
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27 минут назад
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Убийство в подъезде: задержан житель Сокола
Раненый им 41-летний мужчина умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 21 апреля мужчины вместе выпивали и поссорились.
«Провожая гостя, с которым у него возник конфликт, подозреваемый нанес ему в подъезде удар перочинным ножом в живот. Раненый самостоятельно обратился за медицинской помощью. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина умер от повреждения внутренних органов и кровопотери», — сообщает региональный Следком.
Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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