Убийство в подъезде: задержан житель Сокола

Раненый им 41-летний мужчина умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.



22 апреля в больнице от ножевого ранения в живот умер 41-летний житель Липецка. Правоохранители выяснили, что рану он получил в подъезде на улице 40 лет Октября. Задержан житель этого дома — знакомый погибшего.По данным следствия, 21 апреля мужчины вместе выпивали и поссорились.«Провожая гостя, с которым у него возник конфликт, подозреваемый нанес ему в подъезде удар перочинным ножом в живот. Раненый самостоятельно обратился за медицинской помощью. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина умер от повреждения внутренних органов и кровопотери», — сообщает региональный Следком.Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.