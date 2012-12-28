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Общество
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сегодня, 11:35
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Хозяин страуса: «Он не сбежал, а вышел погулять»
Страус Эму уже вернулся домой.
— Он не сбежал, а вышел погулять. И опять домой пришел, — сказал GOROD48 Владимир Курдюков.
Страус Эму с подругой Эмкой сбежали от хозяина в прошлом году. Эму поймали, но повредили шею. И теперь хозяину кажется, что она «немного на боку». А вот Эмка так и пропала.
— Страусиху съели. Я даже приблизительно знаю в каком месте, — посетовал Владимир.
Владимир Курдюков обращался в липецкий зоопарк, надеясь купить страусу подругу, но там ему отказали.
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