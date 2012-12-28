Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители встали на защиту учительницы своих детей
Происшествия
В Липецке завершено расследование громкого дела о взятке в 1 млн долларов
Происшествия
Расселенный дом в Липецке сгорел там, где должен быть построен новый
Происшествия
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Автомобиль «Нива» при резком торможении на повороте улетел в кювет
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп под «Пинтагоном», смог над Липецком и взятка в миллион долларов
Общество
16-летний мотоциклист врезался в стоящий «Рено»
Происшествия
Депутат Липецкого горсовета попросил не горячиться с запретом жарить шашлыки в лесах
Общество
Липецкая фигуристка выиграла медаль в Санкт-Петербурге с личным рекордом года
Спорт
Читать все
Передовиков производства выбросили на свалку
Общество
«Все деньги тут» обманули 60 липчан
Происшествия
Страус опять бегает под Липецком
Общество
Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза
Общество
Липецкая фигуристка выиграла медаль в Санкт-Петербурге с личным рекордом года
Спорт
Женщина-водитель пострадала в столкновении на улице Индустриальной
Происшествия
50 пакетов с наркотиком нашли полицейские в машине 22-летнего липчанина
Происшествия
Хозяин страуса: «Он не сбежал, а вышел погулять»
Общество
В пригородах Липецка
Общество
В Ельце полыхал «Форд Мондео», в Липецке — горел недостроенный дом
Происшествия
Читать все
Общество
695
сегодня, 11:35
2

Хозяин страуса: «Он не сбежал, а вышел погулять»

Страус Эму уже вернулся домой.

Сегодня на окраине села Крутые Хутора заметили страуса. Так как год назад из подворья жителя села уже убегали такие птицы, появилось предположение, что так случилось и в этот раз. Однако хозяин птицы Владимир Курдюков опроверг это предположение.

— Он не сбежал, а вышел погулять. И опять домой пришел, — сказал GOROD48 Владимир Курдюков.

Страус Эму с подругой Эмкой сбежали от хозяина в прошлом году. Эму поймали, но повредили шею. И теперь хозяину кажется, что она «немного на боку». А вот Эмка так и пропала.

— Страусиху съели. Я даже приблизительно знаю в каком месте, — посетовал Владимир.

Владимир Курдюков обращался в липецкий зоопарк, надеясь купить страусу подругу, но там ему отказали.


страус
0
6
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тётя Мотя
37 минут назад
Люди как звери ,неужели настолько голодные?
Ответить
Пенсионерка
40 минут назад
Бедная страусиха. Надеюсь, Владимиру удастся найти своему одинокому питомцу подругу. Страусы есть не только в зоопарке.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить