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Общество
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сегодня, 09:44
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Страус опять бегает под Липецком
Экзотическую птицу заметили в Крутых Хуторах.
Летом прошлого года пара австралийских страусов эму сбежала с подворья жителя Крутых Хуторов Владимира Курдюкова. Одну из птиц, самца по кличке Эма, нашли через неделю в селе Новодмитриевка, в вот самку Эмку так и не отыскали.
В сельской администрации GOROD48 рассказали, что страуса сегодня утром видели многие жители Крутых Хуторов — он гулял неподалеку от дома Владимира Курдюкова. Возможно, самец Эма как и в прошлом году снова воспользовался незакрытой калиткой.
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