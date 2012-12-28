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сегодня, 09:44
7

Страус опять бегает под Липецком

Экзотическую птицу заметили в Крутых Хуторах.

«У кого то опять убежал страус. Село Крутые Хутора», — написал GOROD48 автор этого снимка. Страуса он заметил ранним утром в зарослях на окраине села со стороны улицы 1 Мая.

Летом прошлого года пара австралийских страусов эму сбежала с подворья жителя Крутых Хуторов Владимира Курдюкова. Одну из птиц, самца по кличке Эма, нашли через неделю в селе Новодмитриевка, в вот самку Эмку так и не отыскали.

В сельской администрации GOROD48 рассказали, что страуса сегодня утром видели многие жители Крутых Хуторов — он гулял неподалеку от дома Владимира Курдюкова. Возможно, самец Эма как и в прошлом году снова воспользовался незакрытой калиткой
страус
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
24 минуты назад
Может у него там гнездо?
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аналитик
58 минут назад
Раз самку не нашли . значит какая то сволочь пристрелила на мясо
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Владимир
сегодня, 10:06
Нет это Эмм .он стал для нас заметным.
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fed
сегодня, 09:56
Я про страуса, про Эму, написал бы вам поэму. Но никак я не пойму - Эму он, или ЭмУ?
Ответить
Владимир
сегодня, 09:56
Просто Эмм вышел погулять и пришел обратно домой всё в порядке
Ответить
Animal planet.
сегодня, 09:52
А может быть это и есть самка Эмка?
Ответить
Вряд ли
31 минуту назад
Если только она не жила у кого-то, а потом снова не сбежала.
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