Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза
Общество
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25 минут назад
В Кузьминских Отвержках живет одинокий лебедь
Директор Липецкого зоопарка Александр Осипов ничего удивительного в том, что еще в одном водоеме появился лебедь не увидел.
— В последнее время лебедей на территории области становится все больше. Нам постоянно звонят и сообщают об них. Эта птица находится в обычных для себя условиях. То что она одна — всякое бывает, — сказал GOROD48 директор зоопарка.
Если птица ослабеет, и ее сумеют поймать местные жители, тогда сотрудники зоопарка приедут и заберут лебедя, для этого им нужно только позвонить.
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