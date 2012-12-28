В Кузьминских Отвержках живет одинокий лебедь

Жители села обнаружили его в Колдунячем пруду и попросили забрать его в зоопарк.Директор Липецкого зоопарка Александр Осипов ничего удивительного в том, что еще в одном водоеме появился лебедь не увидел.— В последнее время лебедей на территории области становится все больше. Нам постоянно звонят и сообщают об них. Эта птица находится в обычных для себя условиях. То что она одна — всякое бывает, — сказал GOROD48 директор зоопарка.Если птица ослабеет, и ее сумеют поймать местные жители, тогда сотрудники зоопарка приедут и заберут лебедя, для этого им нужно только позвонить.