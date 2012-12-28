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16 минут назад

В Липецкой области жаре осталось держаться недолго

Пройдут грозы и похолодает.

24 и 25 апреля в Липецкой области в результате дневного прогрева и развития кучево-дождевой облачности в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. С 26 апреля на погоду в регионе начнет влиять обширная депрессия (область сравнительно низкого атмосферного давления) с центром в Баренцевом море — ожидаются осадки и заметное понижение температуры воздуха. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 и 25 апреля — 16-17 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 26 апреля — 8 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем северный, немного усилится – до 6-11 м/сек, при грозе с порывами до 16 м/сек. Температура ночью – от +8 до +13 градусов, днем – от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.

День 24 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 4 градусов мороза. 

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