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974
52 минуты назад
4

«Все деньги тут» обманули 60 липчан

Клиенты фирмы несли ее владелице от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о ходе следствия по делу 35-летней Екатерины Галкиной, чья фирма «Все деньги тут» принимала вклады у липчан под 10% на три месяца, а потом вдруг прекратила работу. Без своих денег остались десятки человек, а Галкина скрылась в Башкирии, где ее и задержали полицейские.

«По предварительной информации, в 2023 году злоумышленница открыла в Липецке офис. Она обещала клиентам выплачивать высокие проценты по вкладам. Граждане брали кредиты в банках и несли деньги аферистке. Какое-то время выплаты производились, но однажды женщина внезапно уехала из города. Недовольные клиенты стали обращаться в полицию. Предварительно, суммы вкладов варьировались от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей, от противоправной деятельности фигурантки пострадали более 60 жителей Липецкой области», — сообщила Ирина Волк.

В отношении Екатерины Галкиной возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На время следствия она заключена под стражу. Полицейские устанавливают ее возможных соучастников и обстоятельства преступления.

«Все деньги тут»
финансовая пирамида
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Комментарии (4)

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Сначала новые
жуть-жуткая
4 минуты назад
Эта тетка-бегемот съела все деньги вкладчиков !
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Елена
7 минут назад
Почему лицо закрывает. Город должен знать её в лицо
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Крылов
35 минут назад
Надо же. Как легковерны люди. Опыт девяностых их ничему не научил. Бесплатный сыр и большие дивиденды бывают только в мышеловке и у Лени Голубкова.
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555
16 минут назад
Люди хотят заработать на халяву
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Неделя 48
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