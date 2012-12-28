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52 минуты назад
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«Все деньги тут» обманули 60 липчан
Клиенты фирмы несли ее владелице от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей.
«По предварительной информации, в 2023 году злоумышленница открыла в Липецке офис. Она обещала клиентам выплачивать высокие проценты по вкладам. Граждане брали кредиты в банках и несли деньги аферистке. Какое-то время выплаты производились, но однажды женщина внезапно уехала из города. Недовольные клиенты стали обращаться в полицию. Предварительно, суммы вкладов варьировались от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей, от противоправной деятельности фигурантки пострадали более 60 жителей Липецкой области», — сообщила Ирина Волк.
В отношении Екатерины Галкиной возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На время следствия она заключена под стражу. Полицейские устанавливают ее возможных соучастников и обстоятельства преступления.
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