Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось
Происшествия
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сегодня, 10:20
Дома и квартиры горели в Липецкой области на минувших выходных
Пожарные 12 раз реагировали на сообщения о возгораниях в разных помещениях.
Утром субботы два пожара произошли в Добровском районе: в селе Замартынье сгорел жилой дом, в деревне Малая Матренка — надворная постройка. А в пожаре на улице Горняцкой в Липецке пострадала 49-летняя женщина.
Днем 19 апреля в расселенном доме на улице Газина пожарные потушили вещи и мебель на 20 квадратных метрах, в селе Бутырки Задонского района сгорела надворная постройка. Подобную постройку вечером огонь уничтожил на улице Силикатной в Липецке. Еще один пожар в сокольском районе Липецка произошел а административно-бытовом корпусе на площади Заводской — на 20 квадратных метрах здесь горели вещи и мебель, также повреждена отделка помещения.
Пасхальную ночь омрачил пожар на балконе девятиэтажки на улице Орджанекидзе в Ельце. Здесь на одном квадратном метре горели вещи. Уже днем 20 апреля в селе Красное сгорела надворная постройка, а в деревне Новопавловка — кровля нежилого дома. Вечером в селе Барятино Данковского района также сгорела надворная постройка.
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