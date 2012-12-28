Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком в ДТП попали аварийные комиссары
Происшествия
Не во всех продуктовых магазинах Липецка есть картофель
Общество
«В сторону Ссёлок машины еле ползут»
Общество
В 19 микрорайоне, Сырском Руднике и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
10-месячный ребенок погиб в дорожной аварии
Происшествия
Фура в кювете, у самосвала оторвало кабину: авария на лебедянской трассе
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожан стращают лосями, роботы уже начали нанимать людей на работу
Общество
Пешеходный переход к горбатому мосту не вернется
Общество
Для температурного рекорда Липецку не хватило всего 0,1 градуса
Общество
В столкновении грузовиков погиб 60-летний водитель: он стоял на обочине
Происшествия
Читать все
Пешеходный переход к горбатому мосту не вернется
Общество
В 36-ю школу привезли гнилые яблоки
Общество
Фура в кювете, у самосвала оторвало кабину: авария на лебедянской трассе
Происшествия
10-месячный ребенок погиб в дорожной аварии
Происшествия
Источник многолетнего ручья на Московской пообещали заделать
Общество
Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось
Общество
В столкновении грузовиков погиб 60-летний водитель: он стоял на обочине
Происшествия
Погибший в аварии малыш находился на руках матери
Происшествия
Сухая трава горела в урочище Церковном
Происшествия
Дома и квартиры горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
Читать все
Происшествия
515
сегодня, 10:20

Дома и квартиры горели в Липецкой области на минувших выходных

Пожарные 12 раз реагировали на сообщения о возгораниях в разных помещениях.

Ночью 19 апреля в СНТ «Венера» сгорел чердак садового дома площадью 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Утром субботы два пожара произошли в Добровском районе: в селе Замартынье сгорел жилой дом, в деревне Малая Матренка — надворная постройка. А в пожаре на улице Горняцкой в Липецке пострадала 49-летняя женщина.  

Днем 19 апреля в расселенном доме на улице Газина пожарные потушили вещи и мебель на 20 квадратных метрах, в селе Бутырки Задонского района сгорела надворная постройка. Подобную постройку вечером огонь уничтожил на улице Силикатной в Липецке. Еще один пожар в сокольском районе Липецка произошел а административно-бытовом корпусе на площади Заводской — на 20 квадратных метрах здесь горели вещи и мебель, также повреждена отделка помещения.

Пасхальную ночь омрачил пожар на балконе девятиэтажки на улице Орджанекидзе в Ельце. Здесь на одном квадратном метре горели вещи. Уже днем 20 апреля в селе Красное сгорела надворная постройка, а в деревне Новопавловка — кровля нежилого дома. Вечером в селе Барятино Данковского района также сгорела надворная постройка.
МЧС
пожар
1
1
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить