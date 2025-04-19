На Соколе горел расселенный дом

Дом на улице Газина горел третий раз за неделю.

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Несколько пожарных расчетов тушили сегодня днем возгорание внутри дома №9 по улице Газина.Этот дом расселили больше года назад по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В доме постоянно развлекаются подростки и ночуют лица без определенного места жительства. По словам жителей соседних домов, только на этой неделе дом горел уже три раза.