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359
сегодня, 13:50
2

На Соколе горел расселенный дом

Дом на улице Газина горел третий раз за неделю.

Несколько пожарных расчетов тушили сегодня днем возгорание внутри дома №9 по улице Газина.



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Этот дом расселили больше года назад по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В доме постоянно развлекаются подростки и ночуют лица без определенного места жительства. По словам жителей соседних домов, только на этой неделе дом горел уже три раза.


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Комментарии (2)

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сегодня, 14:00
Мешает его снести?
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Коммунист
11 минут назад
Денег нет. Сами знаете куда они ушли
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