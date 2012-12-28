Ночную кражу из автомобиля записала камера наблюдения
18-летний парень вскрыл машину и украл аккумулятор и инструменты на 32 000 рублей.
«Потерпевший пояснил, что вечером 21 марта припарковал свой автомобиль у одного из домов по улице Студенческий городок, а на следующий день обнаружил, что автомобиль вскрыт и из него пропали аккумулятор и инструменты. Подозреваемый проходил мимо машины, и, открыв её, забрал рюкзак, в котором были два набора электрических отвёрток, мини-принтер и две карты памяти, а затем, открыв капот, снял аккумулятор», — сообщает областное управление МВД.
Но кражу записала камера наблюдения. Похищенное у парня изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ. Парню грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
