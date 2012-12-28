СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Происшествия
218
23 минуты назад
В Замартынье сгорел дом у многодетной матери
Детей забрали в детское отделение больницы.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В тушении огня принимали участие семеро пожарных, задействованы три единицы техники.
Дети в пожаре не пострадали. Но, по словам соседей, их пока отправили в детское отделение Добровской районной больницы. Пожар потушен и мама вместе с пожарными сейчас находятся на пепелище, разбирают завалы.
1
2
0
0
0
Комментарии