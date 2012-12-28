В Замартынье сгорел дом у многодетной матери

Детей забрали в детское отделение больницы.

Сегодня в Добровском округе, селе Замартынье на улице Садовой загорелся дом. По словам соседей, дом принадлежит женщине, у которой трое детей.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В тушении огня принимали участие семеро пожарных, задействованы три единицы техники.Дети в пожаре не пострадали. Но, по словам соседей, их пока отправили в детское отделение Добровской районной больницы. Пожар потушен и мама вместе с пожарными сейчас находятся на пепелище, разбирают завалы.