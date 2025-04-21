Сухая трава горела в урочище Церковном

Площадь палов сухой травы сухой травы за выходные превысила три гектара.



За минувшие выходные пожарные ликвидировали в Липецкой области 67 палов сухой травы, самыми крупными из которых были: в урочище Церковном у села Бутырки Грязинского района, села Решетово-Дуброво и деревни Красное одноименного муниципалитета.Их площадь составила по одному гектару. Семь раз пожарные тушили мусор на открытых пространствах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.Всего с начала года площадь палов сухой травы составила более 217 гектаров, а количество 841 случай. 118 раз пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытых пространства на площади 4633 квадратных метра.