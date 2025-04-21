Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось
Происшествия
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25 минут назад
Сухая трава горела в урочище Церковном
Площадь палов сухой травы сухой травы за выходные превысила три гектара.
Их площадь составила по одному гектару. Семь раз пожарные тушили мусор на открытых пространствах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Всего с начала года площадь палов сухой травы составила более 217 гектаров, а количество 841 случай. 118 раз пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытых пространства на площади 4633 квадратных метра.
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