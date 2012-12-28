«Виновна, но заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли вердикт изрисовавший баннер к 80-летию Победы пенсионерке
Общество
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сегодня, 14:43
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«Виновна, но заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли вердикт изрисовавший баннер к 80-летию Победы пенсионерке
72-летнюю женщину судят по обвинению в осквернении символов воинской славы России.
По данным следствия, 28 апреля 2025 года женщина изрисовала на улице Интернациональной на территории отдела МБУ «Технопарк-Липецк» баннер в честь 80-летия Победы. Красителем темного цвета она нанесла на плакат изображения, содержащие признаки нацистской символики, испортив баннер с символами воинской славы России — скульптурой «Родина-мать зовет!» и георгиевской лентой.
Действия пенсионерки записали камеры наблюдения.
«Присяжные сочли доказанным, что 72-летняя жительница Липецка на плакате с изображением символа воинской славы России – памятника «Родина-мать зовёт!» и георгиевской ленты нанесла надпись, оскверняющую символы воинской славы России. Тем самым она оскорбила память защитников Отечества. Также коллегия присяжных пришла к выводу, что подсудимая заслуживает снисхождения. Уголовное дело рассмотрено в закрытом режиме в связи с имеющимися в материалах дела засекреченными сведениями», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Женщине грозит штраф до трех миллионов рублей или до трех лет лишения свободы.
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