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сегодня, 14:43
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«Виновна, но заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли вердикт изрисовавший баннер к 80-летию Победы пенсионерке

72-летнюю женщину судят по обвинению в осквернении символов воинской славы России.

Коллегия присяжных заседателей огласила вердикт по делу 72-летней липчанки, обвиняемой в публичном осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества (по части третьей статьи 354.1 УК РФ). Присяжные сочли женщину виновной. Теперь Липецкий областной суд, руководствуясь этим вердиктом, примет решение о назначении наказания пенсионерке.

По данным следствия, 28 апреля 2025 года женщина изрисовала на улице Интернациональной на территории отдела МБУ «Технопарк-Липецк» баннер в честь 80-летия Победы. Красителем темного цвета она нанесла на плакат изображения, содержащие признаки нацистской символики, испортив баннер с символами воинской славы России — скульптурой «Родина-мать зовет!» и георгиевской лентой.

Действия пенсионерки записали камеры наблюдения.

«Присяжные сочли доказанным, что 72-летняя жительница Липецка на плакате с изображением символа воинской славы России – памятника «Родина-мать зовёт!» и георгиевской ленты нанесла надпись, оскверняющую символы воинской славы России. Тем самым она оскорбила память защитников Отечества. Также коллегия присяжных пришла к выводу, что подсудимая заслуживает снисхождения. Уголовное дело рассмотрено в закрытом режиме в связи с имеющимися в материалах дела засекреченными сведениями», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Женщине грозит штраф до трех миллионов рублей или до трех лет лишения свободы.
осквернение символов воинской славы
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Викторм
16 минут назад
Может что не так с баннером?
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Турист
19 минут назад
Банер тысяч три рублей
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Марина
22 минуты назад
Может быть человеку помощь нужна, лечение??Возраст у человека такой.
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Другая Марина
8 минут назад
Поддерживаю тезку. Возраст и всё такое. Расследуйте основательно и накажите, но не сильно жестко с поправкой на возраст.
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Лабрадор
35 минут назад
Какие " засекреченные сведения "? Лет 10 ей строгого.
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Бдительный Феликс
39 минут назад
Надо проверить - не она ли рисует по городу на заборах всякие похабные рисунки и надписи в переходах
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Карабас--Барабас
39 минут назад
Можно проявить снисхождение---отправить в Плеханово
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Сергей
50 минут назад
И какое же она имеет , снисхождение ?
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Мимоходом
39 минут назад
Да еще и засекреченные сведения...
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