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34 минуты назад

Липецкая вечЁрка: малыш-мотоциклист попал в ДТП, контрафактные сети в «Елецком» и что там внутри ЦУМа

Сегодня, 18 апреля, госавтоинспекторы рассказали о том, что 8-летний мотоциклист врезался в дерево, энергетики заявили, что водопроводные сети в микрорайоне «Елецкий» являются контрафактом, и GOROD48 посмотрел, как изменился ЦУМ внутри.

Накануне вечером 8-летний мальчик на мотоцикле «Дирт-Байк» врезался в дерево. Это произошло в селе Кривка Усманского района.

Ребенок получил серьёзные травмы, его госпитализировали. Автоинспекторы в очердной раз напомнили родителям, чтобы они не покупали детям такие опасные игрушки.

«Вот вам наглядный пример родительской «любви» — на тебе, детка, что просишь, только не доставай меня и уйди подальше, и сплошь и рядом с такой психологией родители 1988-90 годов рождения», — написала горожанка.

«А все ради показухи — показать, какие мы крутые. Теперь вот расхлебывают. Ребенку — скорейшего выздоровления, а родителям — мозгов». — считают Грязи.

«Опять возле школы № 35 один непутёвый виражи выписывал. Пора наказывать, ведь там маленькие дети ходят. Родители, если Вы не хотите принимать меры, то другие примут. Потом не нойте. Всех с праздниками», — пожаловались Ссёлки.

А сегодня утром на улице Студеновской в Липецке мотоциклист значительно постарше сумел избежать столкновения с кроссовером, который резко повернул налево.



«Как же бесят комментаторы против мото. Сколько же в вас ненависти! Вы сами-то умеете ездить на четырех колёсах? Зима вас дятлов замечает! Вот, судя по видео, дятел кроссовер — нет! Иначе бы не стал делать резкий разворот перед потоком с красного», — написала Липа.

Водопроводные сети, уложенные в микрорайоне «Елецкий», контрафактные! Такое заявление сделал сегодня в горсовете один из руководителей компании «РВК-Липецк» Олег Бесполденов. Энергетики выяснили это во время ликвидации одного из порывов.

Олег Бесполденов предположил, что подобные трубы уложили и в соседнем «Университетском» микрорайоне.

С застройщика, Липецкой ипотечной корпорации, возводившей сети в «Елецком» и «Университетском», уже не спросить, предприятие обанкрочено, а его гендиректор сидит в тюрьме. Сколько будет стоить перекладка сетей, никто даже не подсчитывал.

«Кто принимал сети, ещё не сидит в тюрьме. Подписи в акте приёма есть. Люди эти фактически есть. Это должностные лица. Они ответят за свои подписи. В чём проблема?» — предложила Елена.

«А где лица, которые принимали этот контрафакт и подписывали акт приемки? Где посадки?» — уточнил злой.

«Всё начиналось с 27 микрорайона. Дело в том, что проектные сети сидели участками в проектно-сметной документации, как долевое участие в инфраструктуре новых микрорайонов. И до сих пор с ними неразбериха — кто кому их передавал, или вовсе не передавал. Долевое участие — это только постройка сетей. А кто должен эксплуатировать их? Торги в малом объёме решили, но не всё, в основном сети, остались бесхозными», — объяснил строитель.

GOROD48 побывал в здании ЦУМа, который скоро станет медицинским вузом и  посмотрел, что там внутри. От старого советского магазина там остались только стены.



Комментаторы больше писали о проблемах медицины, чем о легендарном здании.

«Больше всех повезло Бадикову. Так прилично пристроить. Бюджет он все выдержит». — считает Гость.

«Да уж. Сдать в аренду целый ЦУМ. Вместо того, чтобы приспособить старые здания политеха». — добавил Викторм.

«Да, у многих врачей в Липецке с 1 сентября подработка будет», — уверен Вот так.

«Лучше покажите, что внутри первой поликлиники на Советской», — попросил Крылов.

«Очень жаль, что ЦУМ будет использован не по назначению. Очень ждали открытия и такой облом». — написала Раиса Захаровна.

«Там будут дипломы продавать? В каком отделе? Кто последний в очереди — я за вами». — съязвил еще один Гость.

«Липчане, какие же вы злые! Только зависть, сарказм, брюзжание и нытье! Как вам живется с таким набором — ужас!» — возмутился Позитив.

«Мы не злые. Мы грустные. Привыкли к долгостроям и недоделкам. Первую поликлинику обещали за полгода отремонтировать? Второй год ни тпру, ни ну. Забор на площади Победы семнадцатый год стоит. И ещё лет 17 простоит. А обещали реконструкцию «Спутника». Поэтому мы в сладкие речи не верим. Опыт у нас плохой», — ответили Липчане.

Завтра в Липецке снова может быть побит температурный рекорд. Днем в городе, по прогнозам синоптиков, температура будет от +24 до +26 градусов.

Самым теплым день 19 апреля был в 1995 году, когда столбики термометров поднялись до +25. Кстати, накануне, 17 апреля, был побит прошлогодний температурный рекорд на +0,5 градусов. Столбики термоментров поднялись до +23,7 градусов. Примечательно, что до 2024 года звание самого теплого дня для 17 апреля держалось более 100 лет — с 1920 года.

И обратите внимание, на Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах. В рейсы выйдут 10 автобусов, оснащенных специальными указателями.
Автобусы будут ездить ориентировочно до 14-15 часов. Оплата проезда — по существующим в Липецке тарифам. Рассписание можно уточнить здесь.
вечЁрка
ДТП
сети
ЦУМ
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