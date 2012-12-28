Липецкая вечЁрка: малыш-мотоциклист попал в ДТП, контрафактные сети в «Елецком» и что там внутри ЦУМа

Сегодня, 18 апреля, госавтоинспекторы рассказали о том, что 8-летний мотоциклист врезался в дерево, энергетики заявили, что водопроводные сети в микрорайоне «Елецкий» являются контрафактом, и GOROD48 посмотрел, как изменился ЦУМ внутри.