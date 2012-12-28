Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
«Хозяйственной» 20-летней девушке дали год и восемь месяцев колонию за две магазинные кражи
Погода в Липецке
285
сегодня, 19:17
3
В Липецке побит прошлогодний температурный рекорд
Сегодняшняя погода характерна для второй декады мая.
Так, температура воздуха в Липецке сегодня поднялась до +23,7 градуса — это на 0,5 градуса выше предыдущего максимума, который зафиксирован в прошлом году. Примечательно, что до 2024 года звание самого теплого дня для 17 апреля держалось более 100 лет — с 1920 года, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В целом сегодня среднесуточная температура превысили норму на 9 градусов – такая погода характерна для начала второй декады мая.
1
0
0
1
0
Комментарии (3)