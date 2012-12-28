Чудом разошлись: утренняя пробка на улице Студёновской могла вырасти из-за ДТП с мотоциклом

Опасный момент записал авторегистратор.





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Утром в Липецке на улице Студёновской могло произойти ДТП с участием мотоцикла и кроссовера.Судя по записи авторегистратора, который стоял в машине попутного направления, после красного сигнала светофора на улице Арктической мотоциклист поехал по средней полосе со стороны Сокола в направлении педуниверситета. На развороте напротив дома №25 по улице Студёновской, перед мотоциклом выехал кроссовер. Незначительная скорость и реакция позволили мотоциклисту избежать аварии.ДТП в этом месте на фоне ремонта Студеновского моста периодически становятся причиной серьёзных заторов, особенно в часы-пик.