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Чудом разошлись: утренняя пробка на улице Студёновской могла вырасти из-за ДТП с мотоциклом
Общество
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48 минут назад
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Чудом разошлись: утренняя пробка на улице Студёновской могла вырасти из-за ДТП с мотоциклом
Опасный момент записал авторегистратор.
Судя по записи авторегистратора, который стоял в машине попутного направления, после красного сигнала светофора на улице Арктической мотоциклист поехал по средней полосе со стороны Сокола в направлении педуниверситета. На развороте напротив дома №25 по улице Студёновской, перед мотоциклом выехал кроссовер. Незначительная скорость и реакция позволили мотоциклисту избежать аварии.
ДТП в этом месте на фоне ремонта Студеновского моста периодически становятся причиной серьёзных заторов, особенно в часы-пик.
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