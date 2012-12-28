Статистика: мясо и овощи дорожали, яйца дешевели в Липецкой области

Цены на кур прекратили падать на прошлой неделе, картошка осталась лидером подорожания, как и неделей раньше —- «второй хлеб» обогнал по стоимости ржаной хлеб. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 8 по 14 апреля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе заметнее всего вновь дорожал картофель — на 8,16% (неделей ранее рост составил 13,43%). По стоимости (77,89 рубля за килограмм) «второй хлеб» оказался дороже ржаного и ржано-пшеничного хлеба, чья средняя цена составила 65,25 рубля. Росли в цене овощи в целом: капуста –— на 5,41%, лук — на 2,36%, морковь — на 1,28%, огурцы – на 2,84%, помидоры – на 1,15%, свекла —- на 0,94%. Яблоки прибавили в цене 1,36%. Инфляция затронула все виды мяса, заметнее всего подорожала свинина (+1,26%), меньше всего изменились цены на кур (+0,06%). Заметно выросла стоимость сливочного и подсолнечного масла — на 1,79% и 1,48% соответственно. Сухие молочные смеси для детского питания стали дороже на 1,27%. Менее одного процента подорожали за неделю маргарин, сметана, чай, печенье, сахар, соль, макаронные изделия, пшеничный хлеб.Среди подешевевших за неделю продуктов лидером оказались овощные консервы для детского питания — они потеряли в цене 2,39%. Заметно — на 2,1% — подешевели яйца. Снизились на 1,37% цены на пастеризованное молоко. Подешевели мороженая рыба, сыр, мука и крупы – рис, пшено, гречка. Недельная инфляция не затронула творог и ржаной хлеб.Среди непродовольственных товаров стали дороже мужские носки, кроссовки для взрослых, туалетное мыло и шампунь. Подешевели мужские и детские футболки, женские колготки, сухие корма для животных. Не изменились цены на джинсы для детей школьного возраста, детские кроссовки, хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты, спички, туалетную бумагу.