️50-летний липчанин повторно сел за руль пьяным: теперь у него могут конфисковать машину

Пройти освидетельствование мужчина отказался.

️50-летний липчанин повторно попался пьяным за рулём.«8 апреля сотрудники Госавтоинспекции на улице Артёмова остановили автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 50-летний липчанин. У водителя были выявлены внешние признаки опьянения, но пройти освидетельствование на месте он отказался. Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, был оштрафован и лишен прав», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчину отстранили от управления, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК РФ, cанкцим которой — до двух лет лишения свободы. А машина может быть конфискована в пользу государства.