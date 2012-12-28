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сегодня, 09:28
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️50-летний липчанин повторно сел за руль пьяным: теперь у него могут конфисковать машину

Пройти освидетельствование мужчина отказался.

️50-летний липчанин повторно попался пьяным за рулём.

«8 апреля сотрудники Госавтоинспекции на улице Артёмова остановили автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 50-летний липчанин. У водителя были выявлены внешние признаки опьянения, но пройти освидетельствование на месте он отказался. Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, был оштрафован и лишен прав», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Мужчину отстранили от управления, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК РФ, cанкцим которой — до двух лет лишения свободы. А машина может быть конфискована в пользу государства.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Удивили
19 минут назад
Цыгане вообще без ВУ сходятся за руль, и хоть бы что!
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Гость
48 минут назад
Давно уже пора.
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