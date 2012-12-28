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Происшествия
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сегодня, 10:11
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Два автомобиля после столкновения выехали на тротуар
За сутки в дорожных авариях пострадали три человека. Оба ДТП произошли в Ельце.
Еще одна авария произошла в Ельце вечером: на улице Льва Толстого столкнулись «Ауди» под управлением 39-летнего водителя, «Шевроле» с 40-летней женщиной за рулем и «Лада Калина» под управлением 44-летнего мужчины. В аварии пострадали 12-летний пассажир «Калины» и водитель «Ауди» — с травмами их доставили в больницу.
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