Два автомобиля после столкновения выехали на тротуар

За сутки в дорожных авариях пострадали три человека. Оба ДТП произошли в Ельце.



Днем 9 апреля В Ельце на улице Профинтерна столкнулись автомобили «ВАЗ-2106» с 19-летним парнем за рулем и «Фольксваген» под управлением 30-летнего водителя. С места аварии доставлен в больницу водитель «Фольксвагена».Еще одна авария произошла в Ельце вечером: на улице Льва Толстого столкнулись «Ауди» под управлением 39-летнего водителя, «Шевроле» с 40-летней женщиной за рулем и «Лада Калина» под управлением 44-летнего мужчины. В аварии пострадали 12-летний пассажир «Калины» и водитель «Ауди» — с травмами их доставили в больницу.