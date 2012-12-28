Ночью в селе Паниковец горел дом

А в Грязях горела баня.

Сегодня около трёх часов ночи в селе Паниковец Елецкого района горел дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой облаcти, огнём повреждены внутренняя отделка и имущество на площади 40 квадратных метров. Дом тушили три отделения пожарных.8 апреля в посёлке Рощинский Чаплыгинского района сгорело бесхозное деревянное строение.На улице Индустриальной в Грязях накануне вечером горела деревянная баня. Площадь пожара составила три квадратных метра.Еще один пожар произошел в Грязях на улице Плеханова — сгорела крыша и внутренняя отделка надворной постройки.В Липецке к дому №85 по улице Гагарина четыре пожарных отделения выезжали на подгорание пищи.