«Включила газ и закурила»: взрыв на Механизаторов произошел после расставания семейной пары
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Происшествия
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12 минут назад
Ночью в селе Паниковец горел дом
А в Грязях горела баня.
8 апреля в посёлке Рощинский Чаплыгинского района сгорело бесхозное деревянное строение.
На улице Индустриальной в Грязях накануне вечером горела деревянная баня. Площадь пожара составила три квадратных метра.
Еще один пожар произошел в Грязях на улице Плеханова — сгорела крыша и внутренняя отделка надворной постройки.
В Липецке к дому №85 по улице Гагарина четыре пожарных отделения выезжали на подгорание пищи.
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