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23 минуты назад

Гречку продают фасованной по полкило

Итоги недели: цены.

Наш набор дешёвых продуктов за неделю подорожал на 14 рублей 43 копейки. Выросли в цене свинина и бананы.



Корзина дорогих продуктов подорожала существеннее — на 40 рублей 12 копеек — из-за гречки и яиц.



На этой неделе мы нашли гречку, расфасованную по полкило.



До недавнего времени такую фасовку использовали продавцы дорогого риса. Поэтому надо внимательнее смотреть на ценник — 82 рубля 99 копеек стоит только половина килограмма, а не целый. О том, что гречка начала дорожать, мы писали на прошлой неделе.

Стоит вспомнить, что ещё три года назад производителям, работающим по ГОСТу, запретили уменьшать вес упаковок продуктов. Это было сделано, чтобы избежать шринкфляции. Судя по всему, бизнес предпочёл работать по ТУ, где нет таких жёстких правил.

Дорожает картофель. Самый дешёвый из того, что мы нашли, стоил 34 рубля 99 копеек, но он был расфасован по 2,5 килограмма.



Если требовался только килограмм — придётся заплатить уже 39 рублей 99 копеек.



В одном из магазинов на пять рублей за килограмм подорожали куры, они теперь стоят 239 рублей 99 копеек.



А с Центрального рынка исчезли недорогие яйца по 55 рублей за десяток. Теперь самые дешёвые там предлагают по 90 рублей.



Самым дешёвым продуктом во фруктово-овощных рядах остаётся арбуз — 19 рублей 99 копеек за килограмм. Похоже, до сих пор товар распродать не могут.



На Центральном рынке уже убрали ряды сезонных овощей и фруктов.



Зато появились прилавки с вязаными варежками и носками. Зима близко.

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