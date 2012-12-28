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На Лебедянском шоссе столкнулись «ГАЗель» и две легковушки
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328
сегодня, 02:34
Объявлен отбой красного уровня угрозы
В Липецке и Липецком округе объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА». При этом на территории всей области сохраняется желтый уровень «Угроза атаки БПЛА».
воздушная тревога
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