«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Глава сельского поселения перечислил родному брату 44 тысячи рублей на уборку снега, которого не было
Общество
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сегодня, 11:16
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Вместо томов в книжном шкафу — сапоги
Книжный островок на бульваре Неделина почти полностью разрушен вандалами.
В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что поврежденные малые архитектурные формы на бульваре Неделина демонтировали. Сапоги из шкафа убрали.
Между тем, после закрытия на ремонт областной научной библиотеки читателей в юношеской библиотеке существенно прибавилось — именно она стала альтернативой ЛОУНБ.
Сквер на бульваре Неделина благоустраивали в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Какие городские пространства благоустроят в этом году, можно узнать здесь.
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