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сегодня, 11:16
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Вместо томов в книжном шкафу — сапоги

Книжный островок на бульваре Неделина почти полностью разрушен вандалами.

Книжный островок на бульваре Неделина, напротив юношеской библиотеки, практически перестал существовать. У разбитых букв навален мусор, стена островка изрисована, рейка на лавочке скособочилась, а в книжный шкаф кто-то положил сапоги.











В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что поврежденные малые архитектурные формы на бульваре Неделина демонтировали. Сапоги из шкафа убрали.



Между тем, после закрытия на ремонт областной научной библиотеки читателей в юношеской библиотеке существенно прибавилось — именно она стала альтернативой ЛОУНБ

Сквер на бульваре Неделина благоустраивали в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Какие городские пространства благоустроят в этом году, можно узнать здесь.
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Комментарии (18)

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Сначала новые
Знающий
22 минуты назад
Все книги на мусорках валяются. Нынешней ничего не надо, да и не свято.
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Житель
30 минут назад
Вдоль улицы Неделина по нечетной стороне идет пешеходная аллея с лавочками и зонами отдыха для детей (качели и тд). С приходом темноты в теплое время года данная аллея становится местом, где на каждой лавке собирается местная алкоголизированная публика и распивают горячительные напитки. Раскидистые кусты, расположенные вдоль аллеи становятся общественным туалетом. А сами места отдыха порой становятся местами кулачных боев. Притом никто не препятствует распитию алкоголя в указанном месте. Куда смотрят власти?...
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ded
41 минуту назад
поколение тиктока. Найти и отправить в окоп!
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Викторм
42 минуты назад
Животные..
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Алькаш
55 минут назад
Обычно за столами пиво пьют и закусывают.Бутылки,упаковки валяются.На фото чисто.Кто убирал?
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Житель
55 минут назад
Нормальные сапоги хоть?
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Логично
56 минут назад
Сначала уничтожить медицинскую библиотеку и через три года открывать медицинский ВУЗ.Нестыковочка однако.Думать прежде чем разрушать надо!!!
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Житель
сегодня, 12:01
А ведь обещано было этот городок при монтаже ставить камеры, наверное они были обещены а поставить забыли ?
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Прораб
сегодня, 11:57
Вот библиотека в ЦУМе была бы к месту, а не мед вуз, как там учится под шум машин, все учебные заведения и больницы должны строится в глубине кварталов, рядом с парками
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согласен полностью
32 минуты назад
В областной библиотеке нету места где хранить книги. Она полностью остановилась в своём развитии. Отдел прессы вынесли к Центральному стадиону. Что не добавит читателей. По своему уровню она осталась в середине ХХ века. Областным властям это до лампочки.
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Гаврила
сегодня, 11:53
Савелий, потомков Грибоедова и Тургенева расстреляли в 17-м, это потомки Шарикова
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