На 16 улицах Липецка отключат холодную воду

График отключений на завтра.

2 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: проезд Строителей, 10, улица Олимпийская, 22, также планируются работы на внутренних сетях по заявке стороннего лица на улице Центральной – без холодной воды останутся жители 16 улиц, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, № 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, вл. 21, 43 по улице Центральной, в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.2 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 19 по улице Бригадной, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, № 1 в переулке Кочубея, №№ 13, 21, 26, 35 по улице Кирова, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 по улице Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, №№ 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе, №№ 10, 100, 100б, 102, 102б, 102в, 104 по улице Гагарина, №№ 5, 5б в переулке Попова, №№ 11, 11/1, 13, 15, 31, 31а, 33, 33/2, 35, 35/2, 35а, 37/2, 39 по улице Циолковского, обесточат поселок Казинка, улицы Ладыгина, Писарева, Чкалова, Комсомольскую, Космонавтов, переулок Дубинина.