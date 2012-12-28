ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
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21 минуту назад
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
График отключений на завтра.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, № 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, вл. 21, 43 по улице Центральной, в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
2 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 19 по улице Бригадной, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, № 1 в переулке Кочубея, №№ 13, 21, 26, 35 по улице Кирова, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 по улице Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, №№ 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе, №№ 10, 100, 100б, 102, 102б, 102в, 104 по улице Гагарина, №№ 5, 5б в переулке Попова, №№ 11, 11/1, 13, 15, 31, 31а, 33, 33/2, 35, 35/2, 35а, 37/2, 39 по улице Циолковского, обесточат поселок Казинка, улицы Ладыгина, Писарева, Чкалова, Комсомольскую, Космонавтов, переулок Дубинина.
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