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Погода в Липецке
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21 минуту назад
Садоводам приготовиться: на следующей неделе ожидаются морозы
Для апреля — это нормальная погода.
В ночь на 8 и 9 апреля ожидаются морозы до -3 градусов. Днем температура воздуха составит от +4 до +5 градусов.
— Такая температура для апреля норма. Сейчас же она выше климатической нормы на 4-7 градусов, — рассказала GOROD48 дежурный синоптик липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.
Напомним, в мае 2024 года рекордные заморозки, до -7 градусов, погубили урожай плодовых деревьев и ягодных культур. Так что садоводом стоит обеспокоится сохранением своих насаждений.
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