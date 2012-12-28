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21 минуту назад

Садоводам приготовиться: на следующей неделе ожидаются морозы

Для апреля — это нормальная погода.

В выходные с погодой липчанам не повезет. И в субботу, и в воскресенье ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, и с сегодняшних почти +20 температура воздуха опустится до 15 -13 градусов тепла. А в понедельник похолодает еще сильнее: в ночь на 7 апреля ожидаются дождь и мокрый снег при небольших плюсовых температурах. Днем воздух может прогреться всего до +10 градусов.

В ночь на 8 и 9 апреля ожидаются морозы до -3 градусов. Днем температура воздуха составит от +4 до +5 градусов.

— Такая температура для апреля норма. Сейчас же она выше климатической нормы на 4-7 градусов, — рассказала GOROD48 дежурный синоптик липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.

Напомним, в мае 2024 года рекордные заморозки, до -7 градусов, погубили урожай плодовых деревьев и ягодных культур. Так что садоводом стоит обеспокоится сохранением своих насаждений.
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