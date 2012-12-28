«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Общество
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сегодня, 10:07
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«Наше укрытие по-прежнему затоплено!»
В Липецке подвал нового дома №1 по улице Саунина снова залит фекалиями.
— Фекалии и вонь в подвале так и остаются, вода постоянно прибывает. Что-то делают — но вода в подвале всё равно стоит! Минувшей ночью в Липецке объявляли красный уровень опасности, звучали сирены, но наше единственное укрытие по-прежнему затоплено! — Посетовали жильцы дома.
Воду из подвала регулярно откачивают, но через некоторое время снова образуется фекальный бассейн. Нештатные ситуации происходят на канализационной насосной станции. Застройщик АО «ДСК» передал сети администрации города Липецка, а мэрия назначила уполномоченным МУП «Липецктеплосеть».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, 1 апреля по поручению департамента ЖКХ канализационно-насосную станцию прочистили сотрудники «РВК-Липецк», станция в работе. Дальнейшее обслуживание будет проводиться по мере необходимости. Управляющая компания должна выполнить обработку подвала. Напомним, дом обслуживает ООО УК «Гостиная».
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