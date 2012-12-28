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сегодня, 10:07
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«Наше укрытие по-прежнему затоплено!»

В Липецке подвал нового дома №1 по улице Саунина снова залит фекалиями.

Ещё 27 февраля GOROD48 рассказал о том, что в микрорайоне «Взлётный» в доме №1 по улице Саунина, который был сдан только в конце 2024 года, регулярно заливает подвал. 26 февраля уровень скопившихся в подвале канализационных стоков достиг шести сантиметров. Сегодня 4 апреля — а в редакцию снова пришла аналогичная жалоба.

— Фекалии и вонь в подвале так и остаются, вода постоянно прибывает. Что-то делают — но вода в подвале всё равно стоит! Минувшей ночью в Липецке объявляли красный уровень опасности, звучали сирены, но наше единственное укрытие по-прежнему затоплено! — Посетовали жильцы дома.

Воду из подвала регулярно откачивают, но через некоторое время снова образуется фекальный бассейн. Нештатные ситуации происходят на канализационной насосной станции. Застройщик АО «ДСК» передал сети администрации города Липецка, а мэрия назначила уполномоченным МУП «Липецктеплосеть».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, 1 апреля по поручению департамента ЖКХ канализационно-насосную станцию прочистили сотрудники «РВК-Липецк», станция в работе. Дальнейшее обслуживание будет проводиться по мере необходимости. Управляющая компания должна выполнить обработку подвала. Напомним, дом обслуживает ООО УК «Гостиная».
ЖКХ
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
50 минут назад
Купити насос, поставьте человека который должен следить за наполнением подвала, а трубу выведите на улицу. И будет у вас сухо. Снимать и писать есть время значит и обслуживать найдётся.
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А зачем
15 минут назад
тогда УК нужна, которой жильцы деньги платят за содержание жилья? Достали такие как ты? Дворник не убирает - "уберите сами". Дыры в асфальте - "засыпьте сами". Буйные соседи - "разберитесь сами". Бревна накидали в палисадник - "уберите сами". Тогда пусть не собирают деньги и снижают налоги, если люди должны "всё сами"
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Ответ
52 минуты назад
Нет , не купили , а получили как переселенцы , и это не ПГТ , а отличное место , и новая школа , и новый детский сад , и более - менее экологически чистое место .
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Ответ
54 минуты назад
Там квартиры не покупают , предоставляют взамен ветхого и аварийного .
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Ель Сибирская
59 минут назад
Купили дешевые квартиры фактически в пгт и теперь жалуетесь. Где дешево, там плохо и сделано.
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Умникам
10 минут назад
Где дорого тоже плохо сделано. Открою страшную тайну
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На
сегодня, 10:22
Юбилейной из подвала, где собственники квартир хранят свои вещи сделали укрытие. Там трубы над головой потолок, чуть больше метра и постоянно влажно от горячих труб
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Лиза
сегодня, 10:19
Зачем покупать квартиры в новых микрорайонах, ведь знаете, как сейчас строят дома.
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Гость
сегодня, 10:17
Кто разрешал строительство и принимал дом, того надо отправить в этот бассейн на ароматные процедуры.
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