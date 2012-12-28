Дело об убийстве в Ратчино дошло до суда

По данным следствия, 54-летний рецидивист зарезал приятеля.

Причем обвиняемый уже был судим за убийство, получил девять лет лишения свободы и, отсидев восемь лет, был освобожден в 2017 году условно-досрочно.



«По данным следствия, вечером 8 августа прошлого года в одном из домом в селе Ратчино Добровского района между пьяным обвиняемым и его собутыльником произошла ссора, в ходе которой рецидивист нанес приятелю удар ножом в шею, а потом ещё три удара тупым твёрдым предметом по голове и телу», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Пострадавший умер на месте от колото-резанного ранения шеи с повреждением вены.



Его собутыльнику теперь грозит до пятнадцати лет лишения свободы.