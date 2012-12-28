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сегодня, 17:31
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Дело об убийстве в Ратчино дошло до суда

По данным следствия, 54-летний рецидивист зарезал приятеля.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Чаплыгинского района, обвиняемого в убийстве приятеля, к которому он пришел в гости (по части первой статьи 105 УК РФ). Причем обвиняемый уже был судим за убийство, получил девять лет лишения свободы и, отсидев восемь лет, был освобожден в 2017 году условно-досрочно.

«По данным следствия, вечером 8 августа прошлого года в одном из домом в селе Ратчино Добровского района между пьяным обвиняемым и его собутыльником произошла ссора, в ходе которой рецидивист нанес приятелю удар ножом в шею, а потом ещё три удара тупым твёрдым предметом по голове и телу», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. 

Пострадавший умер на месте от колото-резанного ранения шеи с повреждением вены.

Его собутыльнику теперь грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

убийство
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Комментарии (3)

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Сначала новые
гопник
9 минут назад
Может условкой отделается....
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Зачем
16 минут назад
Таких отпускать,им надо пожизненно давать.
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Александр Н.
25 минут назад
За убийство условно-досрочное это какая то ненормальность,вот он и продолжил дальше убивать,когда у нас законодатели мозги включат,жизнь человеческая уже ничего не стоит.
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