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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +16
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится - до 7-12 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 3 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 13 градусов мороза.
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