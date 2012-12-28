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Общество
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20 минут назад
Платные парковки дотянулись до площади Героев
У дома № 33 на улице Гагарина расчерчены 34 стояночных места.
Неделю назад, 25 марта, на сессии Липецкого горсовета депутат Вера Урываева спросила у и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Стежина, будет ли увеличиваться зона платной парковки в центре Липецка, которая пока охватывает площади Ленина-Соборную и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональную, Ленина, Плеханова, Пролетарскую, Сапёрную и Угловую?
— Раньше говорили, что под платные парковки отведут еще 54 улицы. Это так?
На этот вопрос Павел Стежин ответил уклончиво. Сказал, что сейчас прорабатываются варианты отведения под платные парковки еще нескольких улиц в центре города.
Часовой тариф за парковку в центре Липецка сейчас составляет 34 рубля. С 1 мая эта сумма вырастет до 36 рублей. Также с 1 мая отдельно вводится плата для машин весом свыше 3,5 тонны и для машин с числом пассажирских мест от восьми и больше — стоимость часа парковки для них установлена в 54 рубля.
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