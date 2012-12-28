Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
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Общество
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сегодня, 19:07
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Суд отказал в аресте подозреваемого в нападении с ножом на внучатого племянника
В аресте сегодня было отказано по процессуальным основаниям.
Напомним, в отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».
По данным следствия, 25 марта около 06:50 в своем доме в селе Вешаловка пенсионер нанёс 15-летнему мальчику не менее одного удара кухонным ножом в грудную клетку и левое плечо. В момент нападения ребёнок спал. За медицинской помощью обратилась бабушка мальчика, ставшая свидетельницей произошедшего.
Пенсионер написал явку с повинной. Причиной нападения стал длительный конфликт с внуком сестры. Подозреваемый рассказал, что проснулся в 06:45, принял лекарства и пошел в ванную комнату. А потом он увидел, что у него ночует родственник-подросток, который, к слову, был прописан в том же доме, и вспомнил всю злость и обиду, которые ранее накопились у него на внучатого племянника. Следствие полагает, что мужчина пошёл на кухню, взял нож, пошел в комнату к подростку и, не целясь, нанес удар.
В этот момент разбудить внука в дом к брату пришла бабушка мальчика. Но она увидела чудовищную картину: рядом с кроватью внука стоял её брат с окровавленным ножом в руке.
Мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у подростка проникающее колото-резаное ранение передней стенки правой половины грудной клетки и резаную рану левого предплечья. Ребенок потерял около 1,5 литра крови. Около трёх часов подростка оперировали на «выключенном» легком. Сегодня утром мальчик пришёл в сознание.
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