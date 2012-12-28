Суд отказал в аресте подозреваемого в нападении с ножом на внучатого племянника

В аресте сегодня было отказано по процессуальным основаниям.





Как сообщили GOROD48 в объединеной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в аресте мужчины следствию отказали по процессуальным основаниям. В тоже время, устранив их, следователь может выйти с повторным ходатайством, хоть даже завтра.



Напомним, в отношении пожилого мужчины



По данным следствия, 25 марта около 06:50 в своем доме в селе Вешаловка пенсионер нанёс 15-летнему мальчику не менее одного удара кухонным ножом в грудную клетку и левое плечо. В момент нападения ребёнок спал. За медицинской помощью обратилась бабушка мальчика, ставшая свидетельницей произошедшего.



Пенсионер написал явку с повинной. Причиной нападения стал



В этот момент разбудить внука в дом к брату пришла бабушка мальчика. Но она увидела чудовищную картину: рядом с кроватью внука стоял её брат с окровавленным ножом в руке.



Мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у подростка проникающее колото-резаное ранение передней стенки правой половины грудной клетки и резаную рану левого предплечья. Ребенок потерял около 1,5 литра крови. Около трёх часов Напомним, в отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».По данным следствия, 25 марта около 06:50 в своем доме в селе Вешаловка пенсионер нанёс 15-летнему мальчику не менее одного удара кухонным ножом в грудную клетку и левое плечо. В момент нападения ребёнок спал. За медицинской помощью обратилась бабушка мальчика, ставшая свидетельницей произошедшего.Пенсионер написал явку с повинной. Причиной нападения стал длительный конфликт с внуком сестры . Подозреваемый рассказал, что проснулся в 06:45, принял лекарства и пошел в ванную комнату. А потом он увидел, что у него ночует родственник-подросток, который, к слову, был прописан в том же доме, и вспомнил всю злость и обиду, которые ранее накопились у него на внучатого племянника. Следствие полагает, что мужчина пошёл на кухню, взял нож, пошел в комнату к подростку и, не целясь, нанес удар.В этот момент разбудить внука в дом к брату пришла бабушка мальчика. Но она увидела чудовищную картину: рядом с кроватью внука стоял её брат с окровавленным ножом в руке.Мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у подростка проникающее колото-резаное ранение передней стенки правой половины грудной клетки и резаную рану левого предплечья. Ребенок потерял около 1,5 литра крови. Около трёх часов подростка оперировали на «выключенном» легком . Сегодня утром мальчик пришёл в сознание.

Липецкий районный суд отказал следствию в аресте 71-летнего пенсионера, подозреваемого в нападении с ножом на 15-летнего мальчика — своего внучатого племянника.