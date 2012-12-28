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сегодня, 19:07
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Суд отказал в аресте подозреваемого в нападении с ножом на внучатого племянника

В аресте сегодня было отказано по процессуальным основаниям.

Липецкий районный суд отказал следствию в аресте 71-летнего пенсионера, подозреваемого в нападении с ножом на 15-летнего мальчика — своего внучатого племянника. 

Как сообщили GOROD48 в объединеной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в аресте мужчины следствию отказали по процессуальным основаниям. В тоже время, устранив их, следователь может выйти с повторным ходатайством, хоть даже завтра. 

Напомним, в отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По данным следствия, 25 марта около 06:50 в своем доме в селе Вешаловка пенсионер нанёс 15-летнему мальчику не менее одного удара кухонным ножом в грудную клетку и левое плечо. В момент нападения ребёнок спал. За медицинской помощью обратилась бабушка мальчика, ставшая свидетельницей произошедшего.

Пенсионер написал явку с повинной. Причиной нападения стал длительный конфликт с внуком сестры. Подозреваемый рассказал, что проснулся в 06:45, принял лекарства и пошел в ванную комнату. А потом он увидел, что у него ночует родственник-подросток, который, к слову, был прописан в том же доме, и вспомнил всю злость и обиду, которые ранее накопились у него на внучатого племянника. Следствие полагает, что мужчина пошёл на кухню, взял нож, пошел в комнату к подростку и, не целясь, нанес удар.

В этот момент разбудить внука в дом к брату пришла бабушка мальчика. Но она увидела чудовищную картину: рядом с кроватью внука стоял её брат с окровавленным ножом в руке.

Мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у подростка проникающее колото-резаное ранение передней стенки правой половины грудной клетки и резаную рану левого предплечья. Ребенок потерял около 1,5 литра крови. Около трёх часов подростка оперировали на «выключенном» легком. Сегодня утром мальчик пришёл в сознание.

конфликт
поножовщина
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Бабка Первая
7 минут назад
Да не пугайтесь так! Из-под стражи его не выпускали же. Завтра все запятые в рапорте поправят и арестуют.
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Буквоед
14 минут назад
Ну,если за такое не задерживать...Да он может и сестру порешит,и ещё кого...
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Однако
16 минут назад
Объясните, пожалуйста, обывателям, как подросток оказался прописанным в доме пенсионера и почему он там оказался один, без законных представителей?
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Animal planet.
38 минут назад
Всадил нож в человека,значит опасен для общества.Какая подписка о невыезде и надлежащим поведении? Он пойдет и ещё кого нибудь пырнет.
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Увы
29 минут назад
Похоже, в этой истории опасны все.
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Да уж
40 минут назад
Я бы очень не хотела быть прописанной в одной квартире с моим неадекватным внучатым племянником. Здоровье уже не то. И нервная система.
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Что то
42 минуты назад
Всё запутано,может дед взял вину на себя?
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Мда
53 минуты назад
Слов нет
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