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Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Происшествия
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сегодня, 05:42
Красный уровень отменили под утро
Липецкая область пережила сложную ночь.
Минувшую ночь Липецкая область провела под атакой БПЛА, в результате падения беспилотников пострадали несколько зданий, 25-летний мужчина находится в больнице.
В течение более чем 2-х часов в регионе действовала ракетная опасность, в 03:40 она была снята. А в 05:40 отменён и красный уровень угрозы атаки беспитолников.
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