Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
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Общество
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сегодня, 14:40
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Дорогу у КРК «Мегаполис» перекроют на одну ночь
В ночь с субботы на воскресенье строители уложат асфальт на трамвайном переезде.
«Это связано с проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия трамвайного переезда», — рассказали в мэрии, посоветовав водителям выбирать пути объезда.
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