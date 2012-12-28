Дорогу у КРК «Мегаполис» перекроют на одну ночь

В ночь с субботы на воскресенье строители уложат асфальт на трамвайном переезде.

В ночь с 24 на 25 октября с 19:00 до 06:00 будет перекрыто движение на улице Вермишева у КРК «Мегаполис».«Это связано с проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия трамвайного переезда», — рассказали в мэрии, посоветовав водителям выбирать пути объезда.